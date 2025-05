Arturo Valls, presentador de 'That's My Jam: "No volvería a 'Ahora caigo'. No soy muy partidario de la nostalgia"

That's My Jam: Que el ritmo no para llega al prime time de La 1 con una semana de retraso debido al gran apagón que sufrió la península ibérica. Como La Revuelta, es otro formato 'repescado' de Movistar Plus+ con Arturo Valls como maestro de ceremonias. El valenciano repite al frente del programa, que adapta el éxito internacional creado por Jimmy Fallon. “Nos comentó que era la mejor versión de su programa que había visto”, revela el presentador.

Tras su paso por la cadena de pago, That’s My Jam llega a la pública alargando su duración, al pasar de 55 a 80 minutos. Ahora bien, seguirá teniendo los tres ingredientes que hacen de este formato tan popular: música, competición y mucho humor.

Arturo Valls ya graba las entregas del nuevo 'That’s my jam: que el ritmo no pare'. TVE

Aunque no tienes un contrato de exclusividad con Atresmedia, eres un rostro muy asociado a Antena 3. ¿Cómo vas a vivir esa dualidad de estar en dos cadenas que son competencia?

Bueno, es que entendí que he tenido muchísimos años de pura exclusividad y me apetecía hacer cosas otros sitios y un acuerdo así no me lo permitía. Entiendo que hay veces en las que hay que tener cuidado no que los programas no se pisen, hacerlos con suficiente margen y no tener que competir contra mí mismo. Mientras eso no ocurra, no veo que haya problema.

Digamos que mi matrimonio, mi pareja sólida, es Antena 3. Llevo toda la vida con ellos, pero me han permitido abrir un poquito la relación y tener aventuras como es That’s My Jam. Además, un ‘affaire’ muy guay con TVE, en este caso. Pero, vamos, el tema va más por la ficción, para no cerrarme a proyectos que vengan de plataformas o de diferentes productoras. Mi relación con Atresmedia es magnífica y eso no implica que no pueda hacer formatos como este.

La versión española de That’s My Jam es un poco tu bebé. ¿Cómo viviste todo ese proceso de creación?

No ha sido sencillo. Recuerdo que mucha gente me llegó a poner cheques en blanco a nivel creativo. Me preguntaban qué quería hacer, para producirlo. Nunca encontraba el formato adecuado, hasta que vi That’s My Jam. La música en directo fue un aliciente y, sobre todo, la factura, la manera de hacer de la NBC y de Jimmy Fallon.

Me apetecía intentar adaptarlo aquí en España. Hay muchos elementos que nos gustaban, además de ser un programa para disfrutar entre amigos, artistas, actores y músicos, que todos se soltasen la melena y quitar la seriedad, que todo fuese liviano. Esto último es importante, el no dar importancia, porque me he encontrado con gente que ha rechazado venir porque teme atreverse.

Hay talentos que han rechazado venir porque hacen un tipo de música o de registro y temen salir de su zona de confort o que el público no lo reciba bien. Es un formato para no tomarse en serio a uno mismo, como hago yo. Creo que es importante por el momento en el que estamos viviendo. Esa fue la clave por la que quisimos comprar los derechos y adaptar el formato.

¿Pudiste hablar con el propio Jimmy Fallon?

Sí, hablé un poco con él. Fue por videoconferencia. Hubo una conversación previa a la compra y otra a posteriori, después de que viesen nuestra adaptación. La primera fue muy emocionante, porque era sentir esa ilusión y porque Fallon es un referente para el mundo del entretenimiento. Fue muy estimulante.

Luego fue increíble la segunda reunión, cuando ya habíamos grabado el programa, estábamos hablando con uno de los productores. Él no estaba, se asomó en segundo plano, porque estaba ocupado, sólo para decirnos que le había encantado nuestra versión, que era la mejor que había visto hasta el momento.

En su momento, ¿tuviste miedo a abandonar la exclusividad con Atresmedia?

No. Mi relación con el entretenimiento es distinta. A ver, estoy volcado también con la ficción y la producción de ficción. Los programas de entretenimiento son algo que me llegan y no es mi gran prioridad. No lo vivo con preocupación actualmente. Por supuesto, si salen proyectos que me gustan, no dudo en aceptarlos, es el caso de El 1% o de Mask Singer. Ese tipo de formatos que encanta liderarlos y sería genial si me los siguen ofreciendo. Pero no es mi gran preocupación o primer objetivo.

Arturo Valls y la banda de 'That's My Jam: Que el ritmo no pare'. RTVE

That’s My Jam concluyó su etapa en Movistar Plus+. ¿Te esperaba que tuviera una segunda vida en el abierto? ¿Fue una sorpresa para ti?

Entendimos que Movistar Plus+ no se animó a hacer una segunda edición, pero que TVE sí que se atrevería. Lo vivimos como una buena noticia. Realmente, es en una cadena generalista donde ves el feedback real. En las plataformas, nunca sabes del todo cuánto ha funcionado o no un formato. Estamos ilusionados en ver cómo recibirá el público este espacio en abierto.

¿Lo ves como un cambio de chip? No sólo porque sea un formato que pasa del pago al abierto. Justo este pasado martes [22 de abril] se estrenaba The Floor en La 1, cuando previamente estuvo en Antena 3. Al final, te metes en un proyecto y no sabes dónde puede tener una segunda vida, no tiene por qué reducirse a una cadena.

Claro. Estoy a favor de esos cambios. No me gusta que la cosa sea tan rígida, de una cara o un formato pertenezcan de una cadena u otra. Me gusta que haya variedad y que te puedas mover y que los formatos vayan de un sitio a otro. Quizás haya algún espectador que se confunda, pero son muchos los casos de títulos que han pasado de un sitio a otro. Está Pasapalabra, que pasó de Antena 3 a Telecinco y volvió a Atresmedia. Está el caso de The Floor o que La que se avecina sea vea antes en Prime Video.

"He vivido muchos años de pura exclusividad y ahora me apetece hacer cosas en diferentes sitios"

¿Crees que eso podría suceder con Ahora caigo? La televisión está viviendo un momento de revivals de formatos que están regresando.

La verdad es que no. No soy muy partidario de la nostalgia y recuperar formatos. Estoy más a favor de crear cosas nuevas. Expongo el caso del cine, de las 10 películas más taquilleras, 7 u 8 son remakes, secuelas o adaptaciones de cómics. Me parece lamentable que todo se reduzca a eso. Vamos a mirar hacia delante, ideas nuevas y arriesgarnos. Me gusta más eso, aposta por lo diferente, lo fresco, que traer formatos del pasado. Mirad cómo le ha ido a Caiga quien caiga.

¿Qué crees que ha pasado para que el regreso de Caiga quien caiga no haya funcionado?

Es muy complicado de decir. Es un formato con el que la gente tiene mucha nostalgia. Eso hace que se guarde demasiado buen recuerdo de lo que fue el original. Si lo renuevas demasiado y lo cambios mucho, te pueden criticar, pero si eres demasiado fiel, también. Al final, se trataba de un formato que tiene ya 15 años.

También el tipo de preguntas de los reporteros, las vemos también en redes, como TikTok. Los políticos tampoco se sorprenden por este tipo de formatos, están resabidos. No sé, creo que era algo difícil de refrescar.

El equipo de 'That's My Jam: Que el ritmo no pare'. RTVE

Aunque ahora estrenes That’s My Jam, tienes proyectos con Antena 3 pendientes de que estrenen.

Sí, lo más cercano es El 1%. Tenemos pendiente estrenar una nueva temporada, ya terminamos las grabaciones. La primera tanda tuvo una acogida fantástica y esta tiene muy buena pintaza. Después, está la quinta temporada de Mask Singer, que comenzaremos a grabar en breve y de la que no puedo revelar absolutamente nada.

En tu etapa de Ahora caigo, tuviste al equipo de Sálvame como rival de cadena. Ahora, vais a convivir todos en La 1. ¿Cómo lo vives?

Son 30 años en televisión. No es extraño que antiguos competidores se conviertan en compañeros de cadena, eso ya lo he vivido en Antena 3. A esos movimientos no les doy tanta importancia, quizás hace 10 años sí me hubiera llamado más la atención. Ahora me centro más en disfrutar de mis proyectos.

"Prefiero arriesgar con nuevos programas que recuperar formatos del pasado. Mirad que pasó con 'Caiga quien caiga'"

¿Te gustaría que María Patiño o Belén Esteban participaran en una hipotética nueva temporada de That’s My Jam?

¡Por favor! ¡Por supuesto! Es más, intenté que viniera Belén Esteban a That’s My Jam. Creo que hace una estupenda pareja cómica con María Patiño. Dan mucho juego, son muy graciosas y naturales. Quizás, rebajar un poco el volumen, pero no habría problema en que se atreviesen a venir.

¿Es verdad que hay famosos que tienen sus recelos de venir a That’s My Jam?

Hay muchos colegas que siguen sin atreverse. He tenido que hablar con ellos y alguno me dice: ‘es que no me veo’. Hay casos en los que los fans no le permiten salirse de su línea y de lo que representa. Pero bueno, a mí me gusta ser cambiante, creo que es un valor ofrecer algo diferente y que no sea siempre lo mismo.

¿Crees que cuesta más porque cantan? ¿En un formato, como Me resbala, hubieran accedido más fácilmente?

No creo. Me resbala sí que tenía el aliciente de tener una buena forma física. Recuerdo que vinieron rostros como Edu Soto o Yolanda Ramos.

Arturo Valls en 'That's My Jam: Que el ritmo no pare'.

Te suelen asociar a la comedia, ¿te cuesta estar en proyectos más dramáticos o que tengan un tipo de humor diferente al que te suelen vincular?

Claro me pasa, más por el espectador, que lo penaliza. Me han dicho: ‘tú eres el de los chistes, no vienes a hacer aquí un drama’. Incluso con la propia comedia. La primera película que produje, Los del túnel, es un estilo de humor más duro, ácido y agrio. La gente me decía: ‘es que esperaba más cachondeo, que eres el de los chistes en la tele, ¿qué haces haciendo una comedia existencial?’

Pero yo intento no pensar en esos prejuicios ni estar pendiente de lo que la gente espera de mí. Voy a intentar nunca hacer lo mismo.

Bueno, hubo un formato al que sí regresaste, el de la película de Camera Café.

Fue por otros motivos. Era para juntar un poquito a la banda y hacer algo emotivo y para tener un buen recuerdo. Pero me han ofrecido retomar otros formatos, me propusieron retomar Caiga quien caiga o hacer de nuevo Ahora caigo. De hecho, me ofrecieron hacer otra serie de Camera Café. A todo dije que no. Estuve 10 años haciendo Ahora caigo, creo que fue suficiente. Lo mismo de retomar a un personaje.

"Me encantaría que Belén Esteban viniera a 'That's My Jam', haría un buen tándem con María Patiño"

¿Qué versión más inesperada el público se va a encontrar con esta nueva temporada de That’s My Jam?

Hace ocho meses que grabamos. Recuerdo que hemos hecho Como una ola, de Rocío Jurado, en modo reguetón. Va a verse en la primera gala, con Eva Soriano. Carolina Iglesia hará una versión balada de Mayonesa, el mítico tema de los 2000.

¿Es verdad que no te dejan cantar en casa?

Bueno, pero porque me pongo un poco pesado. Me gusta tararear y cantar. Medio broma, medio en serio, me lo dicen. A veces, mi mujer y otras mi hijo.