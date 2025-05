Laura Madrueño caza a Montoya en una descarada trampa en 'Supervivientes': "No te has cortado ni un pelo"

Supervivientes 2025 ya ha pasado su ecuador y el hambre aprieta y mucho en los concursantes. Este domingo, 4 de mayo, el que superase todos los juegos de la Liga de los Dioses ganaría una suculenta empanada gallega. José Carlos Montoya, Joshua Velázquez y Nieves Bolós fueron los tres robinsones que se enfrentaban al último reto.

Este iba más bien de maña que de fuerza. Laura Madrueño advirtió que pondrían a prueba sus conocimientos de "números y letras", así como su "concentración y memoria". "Os voy a dar una palabra que tendréis que transformar en números. Cada letra del abecedario equivale a un número. La A es el 1, la B es el 2. Y así sucesivamente", explicaba la presentadora.

"Cuando descubráis la combinación numérica a la que equivale esa palabra, tendréis que abrir con ella el candado de ese baúl. En ese baúl, encontraréis unas piezas y tendréis que formar un puzzle vertical en la estructura que tenéis detrás", prosiguió Madrueño. El participante que realizase este el proceso en el menor tiempo se haría con el premio.

Para que se motivasen, Laura les enseñó el manjar y acto seguido desveló la palabra que tendrían que traducir a números, "Honduras". En pantalla, ya aparecía la suma de la retahíla numérica: el 104 abriría el candado de los cofres. "Es como si estuvieran en el cole. Estás ahí de profe, Laura", señalaba Sandra Barneda desde plató.

Como recordó Madrueño, fue una prueba que se llevó a cabo el pasado verano, en Supervivientes All Stars. "Ay, Montoya. Ahí está el pobre. Que parece que le van a suspender", bromeó Barneda, al comprobar que Velázquez y Bolós ya estaba probando combinaciones con el baúl, siendo la creadora de contenido la primera en abrirlo.

Montoya copia en una prueba de 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

Cuando Joshua lo consiguió, la cámara captó claramente a Montoya mirando su pizarra. Un gesto que la conductora de Supervivientes desde Honduras no pudo pasar por alto: "No te copies, Montoya". "Me pasaba en el colegio también", se justificaba el ex de La isla de las tentaciones. "No te creas que se ha cortado un pelo. Menudo pieza tenías que ser tú en los exámenes", remarcó la documentalista marina.

Más avanzado el reto, en el momento en que sus rivales estaban a punto de completar el rompecabezas, Montoya se cortaba aún menos y volvía a mirar las pizarras ajenas. Ahora era Sandra Barneda la que le reprendía. "Montoya está copiando directamente. Laura, suspéndelo", pidió la catalana a su compañera, desatando las risas del público.

Finalmente, Joshua Velázquez resolvió el puzzle antes que sus dos contrincantes, por lo que ganó la empanada. Eso sí, debía decidir en qué medida se la comería él y en qué medida la compartiría con sus compañeros. El canario optó por tomar la mitad y dejar que sus compañeros repartiesen el alimento como considerasen.