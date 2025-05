Karlos Arguiñano habla por primera vez sobre la fecha de su jubilación de la cocina: "Estoy al final de mi carrera"

Karlos Arguiñano es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas de la gastronomía en nuestro país. Con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los chefs más queridos y reconocidos tanto en España como a nivel internacional. En la actualidad, continúa cocinando de lunes a viernes para los espectadores de Cocina abierta, el exitoso programa que presenta en Antena 3. Ahora, el propio chef ha hablado sobre su más que cercana jubilación.

Este espacio televisivo destaca por su apuesta por la cocina tradicional y de temporada, ofreciendo recetas que combinan sabor, sencillez y accesibilidad. Además de Karlos, Cocina abierta cuenta con la participación de varios miembros de la familia Arguiñano, quienes aportan su toque personal al formato de Atresmedia.

De esta manera, en la emisión de este lunes 5 de mayo, el reconocido cocinero iba a dejar un importante mensaje a todos los espectadores de su programa. Durante el cocinado de unos pimientos rellenos de verdura y lo Mein de ternera, Arguiñano desveló su gran exclusiva.

"No voy a decir que estoy empezando... Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga", señaló el conocido chef.

Sin duda, es la primera vez que Karlos Arguiñano habla de manera abierta sobre su adiós en los fogones. A sus 76 años, es normal que el cocinero se haya planteado su jubilación, después de una larga trayectoria en la cocina.

Nacido el 6 de septiembre de 1948 en Beasáin (Guipúzcoa), Arguiñano mostró interés por la cocina desde temprana edad, ayudando a su madre en casa. Tras trabajar como chapista en la fábrica de trenes CAF, decidió formarse en la Escuela de Hostelería del Hotel Euromar en Zarautz, donde coincidió con figuras como Pedro Subijana y Ramón Roteta. En 1979 abrió su propio hotel-restaurante en Zarautz, que ostentó una estrella Michelin entre 1982 y 1998 .

Sobre su trayectoria en televisión, Arguiñano debutó en la pequeña pantalla en 1989 y desde entonces ha estado presente en diversas cadenas como ETB, TVE, Telecinco y, desde 2010, en Antena 3 con el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Este espacio combina recetas tradicionales con un estilo ameno, humorístico y didáctico, incluyendo chistes, canciones y consejos prácticos. Su frase "rico, rico y con fundamento" se ha convertido en su sello personal.

Recientemente, el chef de Antena 3 también ha dejado otro tipo de reflexiones durante sus programas. "Los que veáis que los estudios no os van, no os preocupéis, aprended un oficio. Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprender bien un oficio, eso sí es verdad", señalaba en plena emisión de su programa.

"Si a los 15 o 16 años no os va bien en los estudios, aprended un oficio, que os van a respetar y os van a pagar bien. No tengáis duda", añadía el chef en un mensaje dirigido directamente a los jóvenes españoles.