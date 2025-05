Hiba Abouk se pronuncia sobre sus salidas nocturnas en ‘El Hormiguero’: “No quiere decir que no sea fiestera”

El próximo jueves Antena 3 estrena en abierto la serie Eva & Nicole, una ficción que vio la luz hace un año en atresplayer protagonizada, entre otros, por Hiba Abouk y Belinda Washington. Y ambas han acudido este lunes a El Hormiguero para invitar al público a ver la ficción, que tendrá una fuerte competencia con Supervivientes en Telecinco.

Hiba fue la encargada de describir de qué va la serie. “Las dos mujeres tenemos un pasado en común bastante doloroso. Se portó mal conmigo y vuelvo años después para vengarme”, avanza. Y en ese sentido, Belinda bromeó conque está muy cerca de Hiba (Eva en la serie), pues ella es la Sancho Panza del personaje de Belén Rueda, que da vida a Nicole.

La serie se ambienta en la Marbella de la jet set, donde había “drogas y orgías”, según deslizaba Pablo Motos. “Creo que se callan muchas cosas de las que pasaban en la Marbella de los años 80. Había gente que pagaba por estar en esas fiestas”, valoraba Belinda. “Cuando más espectaculares las fiestas, mejor para cada una de las anfitrionas”, añadía la actriz y presentadora.

Antes de ir a publicidad, Pablo lanzaba una pregunta: “¿Y lo de las orgías?”. “Yo he estado en más de una…”, bromeaba Washington, que luego contaba que ella cree que sí pasaba de todo en aquellas fiestas, “para que estuvieran a gusto en su salsa en su ambiente” aquellos famosos que las frecuentaban. “No todos se drogaban, pero muchos, sí”, apostillaba.

El presentador se dirigió entonces a Hiba Abouk para preguntarle qué plan le seduce más, si una fiesta en una discoteca que se alarga hasta la madrugada, o si una cena de pizza y un maratón de series en casa. “Se lo he dicho esta mañana a otro compañero en una entrevista. He ido a discotecas veces contadas con los dedos de una mano. No quiere decir que no sea fiestera, me gusta el flamenco, los bares”, pero a pesar de ello, prefiere los planes tranquilos.

Belinda, por su parte, reconoció que en su juventud sí cerraba las discotecas, y que los trabajadores tenían que decirle “señora, váyase ya”.

Hiba Abouk y Belinda Washington en 'El Hormiguero'.

De la serie, Hiba también recordó cómo a los pocos días de rodaje “se equivocaron de catering”, y como ella cocinaba para sus hijos en casa, comenzó a llevar tuppers al rodaje. Y gustaron mucho sus lentejas. Pablo le preguntó cuál era ese toque diferente que le da al conocido plato, a lo que ella, pícara, le respondió: “El toque soy yo, cariño”.