Begoña Villacís se abre con Sonsoles Ónega: "Me permití estar dolida, fue un tributo hacia mi hermano"

Una fecha marcada a fuego en su memoria: el 5 de julio. Ese día, hace casi un año, la vida de Begoña Villacís cambió para siempre. Su hermano Borja fue asesinado en su coche, un crimen que aún hoy sigue doliendo. Este lunes, en Y ahora Sonsoles, la exvicealcaldesa se abrió en canal sobre uno de los capítulos más desgarradores de su vida.

"Fue muy duro, me hubiera gustado estar más con él", confesó Villacís. Frente a Sonsoles Ónega, compartió los detalles íntimos de aquel día. "Me llamó Almeida, me lo dijo él. Yo iba conduciendo, me paré y luego se lo dije a mis padres", recordó, reviviendo el momento de aquel entonces.

La política se mostró completamente humana y sin filtros. Admitió que lo único que le importaba era proteger a sus padres del dolor. Confesó que a pesar del dolor, afrontó este momento sin acudir a terapia psicológica. "No me anestesié. Me permití estar dolida, fue un tributo hacia mi hermano. Esto duele mucho, pero es que tiene que doler", puntualizó.

Admitió que la pérdida de Borja no está superada, pero escoge vivirla desde otro punto de vista. "Me permití sufrir, era mi hermano pequeño. La familia siempre sufre por algo y a mí me tocó algo duro de vivir", explicó ante Sonsoles Ónega.

"Damos por hecho demasiadas cosas, que tus padres o tus hermanos van a estar siempre ahí y cuando uno vive una cosa así, resetea las prioridades", añadió. Tras estas declaraciones, Villacís pidió a Ónega que quitaran una fotografía de su hermano, ya que confesó sentir daño al verla. "Al final, a todos nos acaba pasando esto, antes o después, y yo creo que conviene vivir las cosas para tener una perspectiva de mejora", puntualizó ante las cámaras de Antena 3.

En otro momento de la entrevista, Villacís también habló de maternidad, conciliación y la presión de ser mujer en España. “Me organicé para ser alcaldesa y madre, lo que hacemos todas y tiene un coste”, afirmó con determinación.

Y lanzó un mensaje rotundo sobre la actitud de la sociedad actual: “Nos estamos volviendo una generación de quejicas”, dijo. Finalmente, también quiso poner el foco en el juicio constante al que se enfrentan las mujeres: “Las mujeres que estamos en los focos somos muy juzgadas”, sentenció durante la emisión de hoy en Y ahora Sonsoles.