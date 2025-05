Nagore Robles, en 'Al cielo con ella': "Yo no salí del armario, me sacó Kiko Hernández, un tío que llevaba 50 años en él"

Nagore Robles prosigue su desembarco en RTVE. Tras ser finalista de Bake Off: Famosos al horno, la presentadora ha acudido como invitada a Al cielo con ella, el late night show conducido por Henar Álvarez. La de Basauri ha hablado sobre ser una figura abiertamente LGBT en la industria televisiva, dejando una reveladora declaración: “yo no salí del armario, a mí me sacaron”.

La vizcaína visitaba el programa para promocionar la tercera temporada de su pódcast, La casa de mi vecino, que se estrena en Podimo este 11 de mayo. Henar Álvarez aprovechaba para preguntarle sobre la visibilidad sáfica en el mundo del entretenimiento. La presentadora resaltaba que Nagore Robles se ha convertido “en un referente lésbico sin pluma”.

“¿Sin pluma?”, respondía algo perpleja la colaboradora. “Yo creo que se me ve de lejos, pero bueno”, comentaba inicialmente la comunicadora. “Bueno, igual es porque he comprado en la acera de enfrente durante un tiempo, ¿sabes?”, agregaba Robles, haciendo referencia a que tuvo un pasado heterosexual también.

Álvarez insistía en que Nagore no tenía “vibes” de ser LGBT. “Claro, ahí estamos, el tema de la pluma. El rol que [se supone] debe tener la lesbiana. Cuantas veces se ha hablado del estereotipo de la lesbiana con camisa de cuadros y un camión. Yo, honestamente, no sé qué decir”, expresaba la contertulia.

Robles aprovechaba para mirar a la bancada del público. “A ver, cuántas personas habría aquí”, señalaba. “Unas 50”, respondía Álvarez. “Añadamos 60 más la gente que está trabajando detrás de las cámaras. Pongamos que todos son bisexuales. Creo que todo el mundo es bisexual”, razonaba.

Nagore Robles y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

“Otra cosa es que, de repente, encuentres a esa persona que digas: ¡aquí voy! Dejarse querer o atreverse. Pero yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos. Tengo un sobrino, hijo de mi prima, y, con total normalidad, comentando el amor y cariño que ven. Creo que le estamos dando el lugar que requiere, absoluta normalidad en la orientación de cada uno en el amor y la familia”, razonaba.

Y llegaba la pregunta del millón. Henar Álvarez le preguntaba a Nagore Robles si el haber sido abiertamente lesbiana le ha perjudicado laboralmente. “A mí no, porque nunca he pensado mucho las cosas. Pero, al final, lo cierto es que a mí me sacaron del armario. Lo hizo Kiko Hernández”, revelaba.

La presentadora ironizaba de que justo haya sido el rostro del extinto Ni que fuéramos Shhh y actual panelista de Tentáculos. “¡Manda pelotas! Que me sacase del armario un tío que llevaba 50 años en él”, exclamaba, haciendo referencia a cómo Hernández no reveló su verdadera orientación sexual hasta que anunció su boda con Fran Antón, en septiembre de 2023.