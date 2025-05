Leire Martínez se sincera con Jorge Javier sobre su nuevo tema, 'Mi nombre': "La escribí en un momento de mucho dolor"

Un sábado más, Hay una cosa que te quiero decir ha querido emocionar al público, además de estar pegado a la actualidad. En esta ocasión, ha sido Leire Martínez la que ha acudido para apoyar a un seguidor con problemas de salud. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, además, se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre cómo se encuentra tras su abrupta salida.

La marcha de la cantante tras estar 17 años en la banda donostiarra está siendo una de las polémicas más comentadas de los últimos meses, con los rumores de regreso de Amaia Montero, que se han avivado tras unas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo con la prensa (que han provocado que la actriz pidiera perdón y que su amiga le dejase de seguir en redes).

Tras una breve presentación, en la que se destacaron sus declaraciones sobre su salida de la banda Jorge Javier recibía a Leire en el plató, la cual recibía un sonoro aplauso por parte del público. Una calurosa acogida que ha venido de declaraciones sobre cómo se encuentra actualmente.

“He aprendido a aceptarme cuando me escucho. Creo que nos pasa a todos, que oyes una grabación de tu propia voz y te sorprende”, declaraba la artista cuando el de Badalona le preguntaba cómo se encontraba tras ver el vídeo de presentación. El presentador ha querido abordar cómo ella se veía a sí misma.

“Soy bastante crítica y exigente conmigo misma. Siempre le saco algo”, reconocía la guipuzcoana. El conductor le preguntaba cómo se encontraba estando sola. “¡Es una responsabilidad ser libre! El vértigo es mucho mayor”, explicaba, antes de recalcar que estaba “bien sola”.

Leire Martínez y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Cuando Jorge Javier le respondía diciendo que “mejor sola que mal acompañada”, Martínez daba una lanza a favor de sus antiguos compañeros de banda. “He estado muy bien acompañada, pero ahora sola, también”, replicaba antes de que el presentador recordara su nuevo tema, Mi nombre.

“Estoy encantada de la vida con nuevos proyectos, nuevas canciones a mi nombre. Estoy trabajando a tope. Es genial que la gente la esté escuchando, bailando y disfrutando”, compartía. “Y con mensaje incluido”, apostillaba el de Badalona. “Sí, bueno. Las canciones nacen de historias y de realidades”, argumentaba la de Rentería. “He contado la mía”, añadía antes de que el público la aplaudiese.

Leire Martínez y David en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Jorge Javier aprovechaba para preguntarle cuál sería “la frase más representativa” de su nuevo tema. “A ver. Es una canción que está escrita en un momento en el que yo estaba conectada en un momento muy reciente a todo. Había dolor. Entonces, cada frase tiene sentido. Pero la que destacaría es que siempre serán bienvenidos en este lugar”, respondía, provocando un aplauso unánime.

Tras la presentación, Leire se preparó para su verdadero objetivo en el programa: darle una sorpresa a David, un fan que, pese a haber tenido una vida difícil (nació con un problema de hidrocefalia), sigue persiguiendo sus sueños. La cantante ha sido cómplice del detalle de Alejandro, el hermano de David.

“A veces la vida es lo que es y frente a eso es difícil, no hay nada que consuele determinadas historias y las ausencias”, le decía Leire a David. “A veces ponemos el foco en lo que nos falta y no en lo que tenemos, y creo que es verdad que has tenido muchas pérdidas, pero tienes a gente que te quiere un montón, que cree en ti, que están ahí para ti”, le compartía, emocionada.