Eva González, presentadora de 'La Voz Kids': "Edurne es como un 'cupcake', pero eso no le quita ni un ápice de profesionalidad"

Este sábado, 3 de mayo, da el pistoletazo de salida La Voz Kids 10. Se trata de la sexta edición que emite Antena 3, las mismas que lleva al frente Eva González. Esta temporada, trae como principal novedad los fichajes como coaches de Manuel Turizo y Edurne, la que fuese jurado de Got Talent España durante 8 años en Telecinco. Se suman a David Bisbal y Lola Índigo.

BLUPER charla con Eva González el día después del apagón energético que paralizó España. De hecho, hay ciertos problemas al intentar realizar la llamada, pero se solventan con rapidez. "Yo se lo conté a mi hijo como una aventura, hice el teatrillo", confiesa la entrevistada, sobre cómo vivió la incertidumbre de un suceso sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.

La presentadora tuvo que tirar de pedagogía, como en muchas ocasiones hace en el formato infantil. Y es que tanto González como el resto del equipo del talent son conscientes de que trabajan con 'material sensible'. Al fin y al cabo, los concursantes son niños y preadolescentes que no están "definiendo su carrera musical" en el programa y que no deben caer en frustraciones innecesarias.

"En La Voz tenemos un equipo psicológico para los niños, para que no se tomen esto de una manera que no es", asegura Eva, destacando el papel de los padres en esos momentos de tensión: "Cuando no pasan las audiciones a ciegas, me dicen: 'No pasa nada, da igual, ya le hemos contado que esto podía pasar".

La Voz Kids será el nuevo competidor de Hay una cosa que te quiero decir. El espacio conducido por Jorge Javier Vázquez rinde en Telecinco la noche de los sábados, pero Eva González no ve "rivales en todo esto" y celebra "la amplia oferta". "La gente es dueña del mando", recuerda.

Eva González y los 'coaches' de 'La Voz Kids 10'. Atresmedia Televisión

Lo primero de todo, ¿cómo viviste el apagón?

Acosté al niño, que serían las diez y media o así. Yo tenía un AVE a Madrid hoy [el martes], a las seis de la mañana. Así que me fui al pueblo de al lado a ver si me comunicaba con alguien, que allí sí había luz. No decían nada de los trenes, solo que ayer no había y que hoy no se sabía. He ido a la estación a las cinco de la mañana para hablar con la policía, que ya habían evacuado a la gente de los trenes, pero estos seguían en las vías.

Paradójicamente, la televisión no dejó de informar sobre el apagón sin saber si había alguien al otro lado...

Claro, la tele lo contaría, pero yo no lo sé, porque no tenía luz. Yo estaba haciéndole puchero al niño, que lo tenía congelado. Yo a él se lo conté como una aventura, tuve que hacer el teatrillo.

"Manuel Turizo me tiene enamorada por su acento. No ha pasado por 'La Voz Kids' de puntillas, sabe cómo tratar a los niños"

Entremos en materia. ¿Qué novedades trae la nueva edición de La Voz Kids?

La mayor novedad son los propios niños. Siempre tienen esa cosa tan bonita de jugar, de no saber a dónde van. También hay novedades en los coaches, con dos nuevas incorporaciones que van a dar mucho juego.

Es la primera vez que vemos a Manuel Turizo en un formato de este tipo en España. ¿Cómo le has visto desenvolverse con los niños? Él tiene mucho público joven...

Imagínate, La Bachata la hemos bailado niños y mayores. Es un niño que le da al programa ese puntito del otro lado del Atlántico, esa sabrosura que tienen los colombianos. A mí me tiene enamorada su acento, pero enamora por muchas otras cosas. No ha pasado por aquí de puntillas, sabe cómo tratar y enseñar a los niños. Es que los coaches son como una especie de profesores para ellos. No solo evalúan, enseñan.

Eva González, en la pasada edición de 'La Voz Kids'. Atresmedia Televisión

¿Qué tal con Edurne?

A Edurne la he visto muy distinta a como la veía en Got Talent. Tiene ese puntito dulce, que se les nota a David [de Gea, su pareja] y ella porque son papás. No digo que los demás no lo sean, pero Edurne tiene como ese puntito. En cómo trata a los niños, cómo les habla. La adoran. Pero yo me la esperaba mucho más dulce y qué va. La tía lo ha manejado todo muy bien.

Igual se le ha pegado de Risto en Got Talent...

Sigue siendo dulce, si es que ella es como un cupcake de fresa. En su manera y en todo. Pero eso no le quita ni un ápice de profesionalidad. Sabe bien lo que hace y lo que quiere.

"He visto a una Edurne muy distinta a como la veía en 'Got Talent'. Ella tiene ese puntito dulce, pero me la esperaba mucho más y qué va"

La Voz va a pasar a estar producido por ITV. ¿Os ha afectado en algo en las grabaciones?

Todavía no hemos empezado a grabar con ITV, empezarán con La Voz de adultos. La Voz que vais a ver ahora está aún producida por Boomerang. Ya en la nueva temporada, Boomerang desaparece y empieza ITV. De todas maneras, ellos ya estaban ahí en la grabación de esta temporada.

Había un buen rollo tremendo entre las dos productoras. Esto es como pasar el testigo de una a otra. En las grabaciones, estaba por ahí Nathalie [García, directora general de ITV]. Están tomando las riendas y aprendiendo entre comillas. Muy entre comillas, porque lo saben hacen, solo que están aprendiendo cómo se hace en España.

Eva González, con la ganadora de la última edición de 'La Voz Kids'. Atresmedia Televisión

Hace unas semanas, este periódico entrevistó a Sofía Coll, que estuvo en La Voz Kids, y comentó que lo peor de los formatos infantiles eran algunos padres. ¿Estás de acuerdo?

Fíjate, no tengo esa percepción. Al revés, en La Voz tenemos un equipo psicológico para los niños, para que no se tomen esto de una manera que no es. Al final, ningún niño está definiendo su carrera musical. No les define como puede pasar en La Voz de adultos. Eso se lo hacemos ver tanto a niños como a padres.

La Voz Kids es una experiencia en la que se juegan ser la mejor voz infantil, pero no por eso deben tener una presión añadida. Cuando no pasan las audiciones a ciegas, me dicen: 'No pasa nada, da igual. Ya le hemos contado que esto podía pasar'.

"En 'La Voz Kids' tenemos un equipo psicológico para los niños, para que no se tomen el programa de una manera que no es"

Los sábados competiréis contra Jorge Javier Vázquez y su Hay una cosa que te quiero decir, que está fuerte en Telecinco.

Nunca veo rivales en todo esto. Yo, como espectadora, quiero tener una amplia oferta, elegir qué es lo que más me gusta. No veo una competencia, no porque un formato sea más grande que el otro, sino porque hay muchísimos gustos. La gente es dueña del mando.

Respecto a las audiencias, claro, me gusta liderar, pero no significa tanto para mí. Lo que quiero hacer es un programa blanco, bonito, familiar. Me gusta que la gente me pare por la calle y me diga que ya tienen plan en familia los sábados. Además, que este año tenemos el mando con la playlist de los coaches, que nos permitirá conocerles mejor.

Eva González y la familia de uno de los concursantes de 'La Voz Kids 2024'. Atresmedia Televisión

¿Qué canción o artista no podría faltar en la playlist de Eva González?

Hombre, seguro que Alejandro Sanz. Alejandro es la banda sonora de mi vida, ha sido y es muy importante.

¿Sigues la carrera de los niños -muchos, ya adultos- que han participado en La Voz Kids?

Claro, claro. Veo lo que van haciendo, los bolos... Esta es la séptima edición, muchos de los han pasado por La Voz Kids luego van a la de adultos. Hacen su carrera y los veo de nuevos y ya son mayores de edad. A través de las redes, es fácil encontrarlos.