Se avecina cara a cara entre Olga Moreno y Ana Luque en ‘Fiesta’: “Me sentaría en cualquier sitio con ella”

Olga Moreno y Ana Luque fueron muy amigas en el pasado y, de hecho, esta última se hizo conocida por defender a Olga durante su estancia en Supervivientes. Sin embargo, el tiempo las acabó distanciando e incluso enemistando, hasta el punto de que una no quiere saber de la otra. Pero todo apunta a que más pronto que tarde ambas tendrán un cara a cara en Fiesta, donde las dos trabajan, tal como hoy lo han dejado entrever en el programa de Telecinco.

Ana Luque ha dado una extensa entrevista a Emma García en la que ha destacado las actitudes de Olga que no le han gustado, y también ha afirmado que lo que sabe de la prensa es porque la propia Moreno se lo enseñó.

Unos días atrás, Olga criticó que en cierta ocasión había visto a Ana Luque perjudicada al tomar copas. “Eso no está bonito, porque si ella tiene una hija de 8 años, yo tengo dos, una de 19 y otra de 10”, recriminaba Ana desde el plató. “Me siento tan dolida por ella, y ahora viene de de reinona, porque ahora la veo más reinona que nunca”, lanzaba contra su examiga. “La veo muy subida”, insistía.

“A veces, Ana, se piden cosas a las personas, tú y todos, y a veces queremos que la gente nos diga lo que queremos oír y resulta que la otra persona pues no lo considera necesario. Y eso duele porque nos ha pasado a todos”, reflexionaba Emma García.

Y es que, en ese sentido, Ana Luque nunca se ha sentido valorada por cómo defendió a Olga en Supervivientes. “Yo lo hice altruistamente, no para que la otra me diera las gracias”, se defendía Luque. “Pero ahora se lo está reclamando”, le corregía la presentadora. “Hombre, porque hay cosas que luego con el paso del tiempo he visto que me ha hecho demasiados feos en ese sentido”, se resignaba la colaboradora.

“¿Tú te sentarías aquí con Olga?”, preguntaron de manera directa a Ana Luque. “Me sentaría en cualquier sitio con Olga porque yo no tengo problema y la he buscado muchas veces, cosas que ella no ha hecho conmigo. Porque es de buena persona pedir perdón. Y si tengo que pedir perdón lo haría. Cosa que ella no ha hecho conmigo”, sentenciaba a Ana.

Ana Luque, este sábado en 'Fiesta'.

De esta manera, Fiesta abría la puerta a un cara a cara entre las dos examigas. Algo muy factible dado que Olga había fichado por el programa esta misma semana. Y en su primera participación confirmó que su enemistad con Ana empieza cuando “estoy con ella en un debate de Supervivientes, nos vamos al hotel, desayunamos juntas y al día siguiente me llama una compañera vuestra de la cadena, Leticia Requejo, y me dice: '¿Sabes que Ana ha hecho una entrevista hablando mal de ti?'. Tú imagínate el lote de llorar que me di. No la llamé”.