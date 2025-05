Triple empate en ‘Tu cara me suena’: Ana Guerra como Alicia Keys gana la gala más ajustada de la historia del programa

La gala de este viernes de Tu cara me suena la abrió la cantante Gisela con un reto complicado: tenía que imitar a Chenoa. Un difícil desafío por varias razones: Chenoa le dio clases para imitar una de sus actuaciones al poco de salir de Operación Triunfo (era la casilla Training VIP), y además, como jueza, valoraría la actuación. Y a eso hay que sumar la vieja amistad que mantienen las dos, desde que se conocieron en el mencionado talent show, del que guardan tantas anécdotas.

Al acabar el número, Chenoa describió lo vivido como un “momento histórico”, sin imaginar que al acabar esa gala el propio formato de Tu cara me suena sí que viviría un momento que pasará a la historia del programa. Y es que se firmó un triple empate en lo más alto de la tabla, entre Mikel Herzog Jr., Melani García y Ana Guerra, quien acabó ganando esta cuarta gala. Todo gracias al público, que le dio su máxima puntuación.

Mikel Herzog esta semana tuvo que cambiar de género y se metió en la piel de una mujer: de India Martínez. Defendió el tema Vencer al amor, que parecía algo imposible, pero lo defendió con un arte magistral, emulando muy bien la forma de cantar de la andaluza. Además, la magia se multiplicó al contar con la guitarra en directo, acompañando su voz.

Su actuación dejó a Ángel Llácer roto, llorando a lágrima viva. El artista catalán recordó cómo casi muere hace un año, y celebró estar vivo para poder haber visto a Mikel realizando semejante número. A la hora de las valoraciones, el presidente del jurado le dio sus 12 puntos, al igual que Florentino Fernández, quien valoró que “Mikel se va superando cada gala más” porque “es un artistazo”. Lolita, por su parte, le dio un 11, y Chenoa un 10.

Otro de los grandes números de la noche fue el de Melani García, quien la semana pasada dejó una impresionante Natalia Jiménez que el jurado no valoró como debía para poder dar más puntos a otros compañeros. En esta ocasión, la joven cantante trasladó al público a los años 60 al emular a The Ronettes. Una actuación que pudo llevar a cabo después de usar la casilla “te lo robo”.

Su interpretación del conocido Be my baby le valió la máxima puntuación de Lolita, quien reconocía que en semanas anteriores no le había dado tantos puntos como se merecía. Y le hizo una petición: “En las tres semanas te he visto muy parada. Te quiero ver moviéndote, ver de dónde eres capaz de llegar. Quiero verte cantar, quiero verte bailar, quiero verte”, le felicitaba. Por su parte, Flo y Llàcer le dieron un 11, y Chenoa, un 9.

Mikel Herzog fue India Martínez en 'Tu cara me suena'.

Ana Guerra se metió en la piel de Alicia Keys con No one, y tocó el piano en directo, como broche de la gala. “Qué barbaridad, y qué difícil me parece”, decía Lolita al valorarla al acabar, prometiéndole “muy buena nota”. Finalmente, la hija de Lola Flores le dio un 11, Chenoa 10 puntos, y Florentino y Àngel 9. Esto provocó que, para el jurado, de media, Mikel quedaba primero con 12 puntos, Melani segunda con 11 y Ana Guerra tercera con 10 tantos.

Pero el voto del público lo trastocó todo. Mikel recibió el 10, Melani el 11 y Ana Guerra el 12, lo que provocó el primer triple empate en lo más alto de la tabla, pero como el voto del respetable es decisivo, Ana Guerra ganaba la gala con su Alicia Keys. Ella aprovechó para enviar los 3.000 euros para Teidela, una fundación canaria para ayudar a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. “Este programa va de ayudar a los demás, y no nos podemos olvidar”, recordaba la ganadora.

Ana Guerra fue Alicia Keys.

Hay que destacar que la temporada está siendo muy competitiva, y la semana pasada, Gisela también ganó después de empatar con Esperansa Grasia. En este momento, Mikel Herzog va en lo más alto del ranking, seguido de Melani, Ana Guerra y Gisela.

Para la semana que viene, el pulsador ha decidido que Yenesi traiga un amigo para hacer de Ricky Martin y Kylie Minogue. Y por las pistas que dio, se tratará de Martin Urrutia, su compañero en Mariliendre. Esperansa Grasia imitará a Emilia y Tini con un amigo, Manu Baqueiro emulará a Ryan Paris, Gisela será Rigoberta Bandini, y Goyo Jiménez hará de Raphael (tras robarle a Bertín Osborne).

Bertín, por su parte, imitará a Kiss, Mikel Herzog será Dani Fernández, Melani tendrá el reto de hacer de The Rasmus, y, por último, Ana Guerra decidió el pulsador que se meta en la piel de Rosana.