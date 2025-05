Buenafuente, el 'arma' de TVE contra 'Supervivientes': 'Futuro imperfecto' ya tiene fecha de estreno en La 1

Andreu Buenafuente ya sabe cuándo volverá a la televisión nacional después de diez años. RTVE ha fijado el estreno de Futuro imperfecto para el próximo jueves, 8 de mayo. La fecha elegida es toda una sorpresa, porque en un principio, se dijo que iba a ser la baza de La 1 para los viernes.

El espacio producido por El Terrat (The Mediapro Studio) no lo tendrá fácil porque tendrá una durísima competencia: competirá contra Supervivientes, en Telecinco, y contra el estreno en abierto la serie Eva & Nicole en Antena 3. Y tampoco hay que olvidarse de Horizonte, con Iker Jiménez, que tiene una audiencia muy fiel en Cuatro.

Así lo ha confirmado la Corporación este jueves. Lo ha hecho a través de una promo en la que aparece Buenafuente junto a su inseparable Berto Romero y el director de este programa de comedia semanal. Raúl Cimas también realiza un pequeño cameo en este sketch. "La sorpresa, la interacción y el humor serán los protagonistas", señalan.

La presentación de Futuro imperfecto, por cierto, estaba prevista para este miércoles, 30 de abril, en Barcelona. Sin embargo, RTVE canceló los planes -había un viaje de prensa organizado desde Madrid- tras producirse el gran apagón el pasado lunes. Se desconoce, por el momento, si la cadena volverá a programar una rueda de prensa con Buenafuente.

El programa tendrá un coste de 2.999.654 euros para TVE, según se recoge en el listado que la cadena pública ha hecho público de los contratos firmados con productoras externas.

Con Futuro imperfecto, el prime time de La 1 queda renovado por completo. Los lunes continuarán siendo el día de MasterChef. Los martes serán para That's my Jam, con Arturo Valls, que finalmente se estrena la próxima semana después de que el apagón obligara a aplazarlo. Y The Floor, con Chenoa, irá los miércoles.

Buenafuente ofrecerá, cada semana, un monólogo en el que dará su visión personal y humorística del mundo de los últimos días. Con un enfoque fresco e irreverente, el programa, de 60 minutos de duración, será una reflexión de la realidad, donde el humor y la crítica irán de la mano.

El formato, concebido como un espectáculo televisivo, combinará el monólogo de Andreu con intervenciones de otros cómicos amigos, sketches con algunos de los actores y actrices más populares del panorama nacional, conversaciones con invitados de todo tipo, y actuaciones musicales en directo. Todo esto en un ambiente dinámico y lleno de improvisación, donde todo puede ocurrir.

“No hay quien entienda este mundo, pero habrá que intentarlo. Reírnos con ello y destacar lo bueno”, dice Andreu Buenafuente. Futuro imperfecto se grabará desde un teatro de Terrassa, con una audiencia en vivo de 700 personas entregadas al espectáculo.