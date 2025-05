Bibiana Fernández, rotunda al hablar del “churro” de Montoya en ‘Supervivientes’: “Es lo único que hay para comer”

En la gala de Supervivientes de este jueves se vio un divertido momento. Y es que Anita y Montoya, que fueron pareja en el pasado, han tenido acercamientos. Se han besado, y también, al estar muy cerca el uno del otro en la playa, al andaluz se le vio abultado el bañador, lo que provocó la risa de todos al mencionar su “churro”. Unas imágenes que este viernes han sido comentadas en El programa de Ana Rosa, y sobre las que Bibiana Fernández ha sido tajante: “Es lo único que hay para comer”.

Ante la ausencia de Ana Rosa Quintana, Jano Mecha conducía el espacio matinal de Telecinco. Y a la hora de hablar del momento “churro” en cuestión, dio la palabra en primer lugar a Dani Montero, bromeando porque le interesaría mucho su opinión.

“Dani Montero, como experto en supervivencia. ¿Cómo le queda en el cuerpo algo a este señor para levantar el…?”, preguntaba al colaborador. “Imagínate lo aburridos que están para estar ahí mirándole el cimbrel”, bromeaba Montero.

En el plató también bromeaban sobre Montoya, quien se encontraba en el agua en el delicado momento, asegurando que había sacado el periscopio. Y Bibiana Fernández, quien fue concursante del formato hace más de una década, tenía muy claro lo que ocurría: “El problema es que no pueden comer nada, es lo único que hay para comer. Allí, si no barres la playa, ¿qué haces?”.

Hay que destacar que este 2 de mayo Bibiana Fernández lucía una imagen a la que no nos tiene acostumbrados, con el pelo rubio cardado. Pero ella misma se encargó de confirmar que no era su pelo de verdad. “Aunque me haya puesto la peluca soy yo”, le aclaraba a los espectadores. “Como tengo las canas he pensado: la peluca, y soy una colaboradora nueva. Por el mismo precio tienen dos o tres colaboradoras”.

El momento churro de Montoya no pasó desapercibido para los robinsones con los que convive. Makoke le preguntó que qué le pasaba, y tras una salida humorística de Montoya, la malagueña le aclaró: “¿Qué te crees? ¿Qué yo de eso no entiendo?”.

Por su parte, Carmen Alcayde se quedaba atónita, y exclamaba: “El churro se ha convertido en porra. Va tu familia para que se te baje”. La presentadora, incluso, llegó a afirmar que lo de su compañero es un “increíble documento”.

Imagen de 'El programa de Ana Rosa'.

La gala de anoche de Supervivientes fue vista por una media de 1.360.000 espectadores, con un 19,3% de cuota de pantalla. Previamente, la franja Exprés logró 1.316.000 seguidores con un 11,4%.