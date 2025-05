Àngel Llàcer rompe a llorar en ‘Tu cara me suena’ con Mikel Herzog: “Si me hubiera muerto habría visto lo que he visto”

Àngel Llácer comenzó la cuarta gala de Tu cara me suena desvelando un nuevo bache en su salud. Y es que, tras vencer a una bacteria que casi le cuesta la vida hace un año, el actor catalán ha sufrido un accidente “haciendo twerking” y se ha partido el radio. Y no mucho después, Llàcer recordaría todo aquel infierno tras ver actuar a Mikel Herzog Jr., que le hizo llorar y agradecer el poder seguir vivo para poder disfrutar de shows como el suyo.

Mikel Herzog Jr. (cuyo padre estaba entre el público, por lo que se contó a lo largo de la entrega) tenía un reto enorme entre manos. Tras haber imitado con mucho poderío a artistas como Abraham Mateo, Bruno Mars y Adam Levine, este viernes se enfrentaba a su primer cambio de género: tenía que emular a India Martínez.

El desafío era mayor pues, como él mismo reconocía, el flamenco no es precisamente su punto fuerte. Pero a pesar de ello se calzó unos tacones y entonó Vencer al amor, acompañado tan solo por una guitarra que también iba tocando en directo. A la hora de las valoraciones, Àngel Llàcer tenía los ojos encharcados.

“Pura emoción lo que hemos tenido, que es la mejor traducción que puede tener en la mesa”, valoraba Manel Fuentes. “¿Le puedo dar un abrazo?” preguntaba Mikel Herzog, que se fundió en un abrazo con el presidente del jurado. El propio Fuentes, Flo y Gisela también se acercaron a darle un gesto de cariño.

“Lo cuenta muchas veces Lolita, diciendo que cuando se nota el arte se traspasa”, decía entonces el presentador del programa. La Flores recogía el guante y hacía una valoración: “Miguelito ha hecho algo muy difícil, eres un hombre, te has convertido en mujer”, y a eso se le suma que India Martínez hace mucha técnica vocal, cambiando de graves a agudos. “El andaluz lo has hecho perfecto, los quejidos. India es muy flamenca y eso se tiene o no se tiene”, sentenciaba la jueza, por querer sacar una falta.

Herzog confirmaba lo que Lolita le decía: “Lo he hecho con todo el respeto al cante flamenco, yo no soy flamenco, es el arte más grande de este país y yo he intentado hacerlo con el máximo respeto”. “Flo: Ha sido un cañonazo, te tengo que dar las gracias”, añadía Flo por su parte, bromeando con la imagen del concursante, que es “como India Martínez tres días de rave”.

El jurado de 'Tu cara me suena'.

Finalmente, Llàcer pudo recomponerse, y explicó lo que le había sucedido. “Me he emocionado porque el arte emociona y es lo que da sentido a nuestra vida”, introducía. “Yo he estado muy mal y renuncié a vivir y dije me dejo y me voy. Y estaba muy equivocado, si me hubiera muerto no habría visto lo que he visto hoy. No hay que renunciar”, finalizaba.

Todo lo expuesto tenía que ver con la bacteria con la que entró en contacto en un viaje, y que obligó a que le interviniesen una pierna. Chenoa se emocionaba al ver así al actor, y antes de despedirse, Mikel Herzog le daba unas palabras de ánimo: “La vida tiene sentido porque tú estás aquí”.