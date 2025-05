Un soltero de Barcelona rechaza a su cita de 'First Dates' por su aspecto físico: "Me encuentro más atleta que esta señora"

Aunque es el día del trabajador, First Dates vuelve una noche más a Cuatro. El exitoso programa presentado por Carlos Sobera cuenta con los solteros más exigentes de nuestro país, quienes están dispuestos a todo para conocer a la pareja de sus sueños.

En la emisión de este jueves, 1 de mayo, Sobera recibió a una soltera de las que deja huella en el dating show de Mediaset. "Cuando se fue mi marido de casa se me abrió algo en el corazón", se presentaba Maite, de 84 años y administrativa jubilada en Premiá, Barcelona.

Maite fue acompañada de su nieta, quien no dudó en confesar que ella fue quien la convenció de ir al programa: "La veo en busca del amor. Mi abuela es muy liberal y muy moderna. Si tiene que ponerse un top con brillantes se lo pone", dijo Noe.

Ante esta presentación, a Maite no le quedó más remedio que detallar qué es lo que busca en un hombre. "Yo no quiero a una persona obesa. Sé que me sobra algún kilo, pero obesa no estoy. Me gustan los hombres que se levantan, que hacen un poquito de gimnasia, que les gusta andar", contó.

Maite. 'First Dates'

El soltero que conoció a Maite fue Ramón, de 88 años, agricultor y vendedor jubilado, afincado en Barcelona. "Estoy hecho un chaval. Tengo bastantes años, pero para mí no corre el tiempo todavía", no dudaba en confesar. Un aspecto que Maite pasó de largo: "Lo veo muy poca cosa. Yo dije que quería una persona delgada, pero no dije 'consumida'".

Ramón.

Posteriormente, la catalana preguntó a Ramón sobre el trabajo que ejercía en su juventud. Su cita relató que él se dedicaba al campo, una acción que dejó por irse a la capital. "Ahora lo tienes mucho mejor. Antes era trabajar de sol a sol", puntualizó Maite.

La cita no estaba siendo la mejor del mundo y Maite explicó uno de los problemas de la cita: "No me gusta que los demás paguen lo mío. Cada quién lo suyo. Una persona que no conozco no tiene por qué pagarme nada", confesaba la soltera.

Maite y Ramón.

La decisión final estaba vista. "No tendría una segunda cita como pareja con Ramón". Por su parte, el soltero opinaba lo mismo, a lo que la catalana no dudó en responder: "Si no te gusto, lo dices. No puedes gustar a todos. Ya sé que soy una vieja y un adefesio, pero se dice y ya está", detalló.

"Yo es que me encuentro mucho más atleta que esta señora, más ágil", puntualizó entonces Ramón ante las cámaras de Cuatro. La cara de Maite fue de sorpresa y sin dudarlo ni un poco confesó ante los espectadores que: "Cuando le he visto es como si hubiera visto un enanito".