Pilar Vidal, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles': "Juan y Medio no nos lo quiere contar. Siempre ha sido un ligón"

Pese al apagón, Juan y Medio logró llegar a El Hormiguero para cumplir con su papel de invitado. Frente a Pablo Motos y un reducido público de unas 15 personas, el humorista compartió una de sus anécdotas más divertidas: "Es una persona mundialmente famosa que vino a España a presentar su gira y alguien le aconsejó que se presentara a una fiesta. No calculó con la bebida y se quedó sola", relató.

El presentador andaluz confesó que al verla sola decidió llevarla a su casa, pero al tener solo una cama, la mujer se acostó en ella. "Ella se durmió y yo también. En mitad de la noche se despertó. No tenía ni idea de que había una mujer durmiendo conmigo y en mitad de la noche alguien me tocó", exclamó ante Pablo Motos el conductor de La tarde aquí y ahora.

Según contó en el programa de Antena 3, la misteriosa mujer despertó asustada y confusa. Sin embargo, "en la mañana se fue agradeciéndome muy bruscamente". Una escena que no pasó desapercibida para Pilar Vidal ni para los colaboradores de Y ahora Sonsoles.

"Yo había pensado en Jennifer López porque se entendieron al hablar. Juan y Medio es un profesional, tiene que volver y decirlo", comentó en plató Iñako Díaz-Guerra. Por su parte, la periodista Pilar Vidal intervino sin dudar: "Al final, la historia es que él evita que los paparazzi la puedan ver en ese estado, pero no hay nada entre los dos. Por la mañana no hubo beso, no hubo nada... o no nos lo quiere contar", aseguró la tertuliana.

"La cuestión está en que a quién puede dañar contándolo", planteó Antonio Naranjo, dejando caer su duda sobre la identidad de la mujer. Aunque tampoco dudó en lanzarle un dardo al presentador: "Cuéntalo y no te tires el rollo y luego no lo cuentas". "Bueno, pero es que ella iba un poco 'mecedora'", añadió con ironía Iñako Díaz.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Para algunos colaboradores, la historia de Juan y Medio se suma a la lista de relatos peculiares que a menudo escuchamos en el programa de Pablo Motos. "¿No será que sus invitados se están inventando aventuras nuevas?", lanzó con escepticismo Miguel Lago. La valenciana no tardó en dar su opinión sobre el almeriense: "Él tiene muchas historias y ha sido un 'latin lover'", asegurando que Juan y Medio siempre ha tenido facilidad para ligar.

En otro orden de cosas, desde Y ahora Sonsoles confesaron que, aunque el andaluz ha vivido mil anécdotas, lo que más le emociona es escuchar las historias de esos mayores valientes que acuden a su programa y comparten su vida con naturalidad.