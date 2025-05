La queja de Belén Esteban, sin cobertura ni wifi tras el apagón: “Vivimos en Paracuellos del Jarama, no en Groenlandia”

El apagón del pasado lunes que dejó a toda España sin luz ha dejado todo tipo de anécdotas protagonizadas por famosos. Desde María del Monte atrapada en un tren durante 9 horas hasta Pablo Motos caminando durante tres horas para conseguir llegar a El Hormiguero y conseguir hacer el programa. Poco a poco la normalidad ha regresado, pero todavía hay gente que sufre problemas de cobertura o de servicios de internet, como Belén Esteban, que ha alzado la voz en redes sociales para compartir su lamento.

A través de un storie, Belén Esteban se ha quejado de que su compañía de teléfono no le da cobertura en casa, ni tampoco wifi, desde que tuviese lugar el apagón. “Vivimos en Paracuellos de Jarama no en Groenlandia (con todos mis respetos a Groenlandia)”, ha comenzado a escribir la ahora conocida como La Patrona.

Su queja no iba solo por no poder disfrutar de los servicios de telecomunicaciones, sino por la atención al cliente que estaría recibiendo. Así, pidió que “no nos pongan más con máquinas o lo que sea”, pues ella lo que desea es hablar con “operativos”. El objetivo: encontrar “una solución ya”. Por si no quedase claro su disgusto, Belén acompañó el texto con cuatro emoticonos de enfado.

Hay que recordar que este lunes 28 de abril estaba previsto que La 1 celebrase un gran desfile para anunciar la llegada de La familia de la tele, el nuevo espacio que presentarán María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizúa, y en que Belén Esteban tendrá un papel especial.

Sin embargo, la caída del sistema eléctrico provocó que, por segunda vez, la puesta de largo del formato se pospusiera una semana, y no llegará ya hasta el próximo 5 de mayo. En ese sentido, Kiko Matamoros se coló anoche en La Revuelta y culpó de todo lo que había sucedido a su compañera.

Kiko apareció en uno de los palcos, y le dijo a David Broncano: “Creo que hemos sido nosotros que nos hemos cargado la luz, que Belén metió los dedos en el enchufe. Le estoy dando pistas a Iker Jiménez para que se haga seis programas”.

Inicialmente, La familia de la tele se iba a estrenar el 21 de abril, pero la muerte del Papa Francisco pospuso los planes de su puesta de largo. Por ello, cuando sucedió el apagón, algunos, como Aitor Albizúa, se pensó que se trataba de una broma.

Los colaboradores de 'La familia de la tele'.

“Estábamos Belén Esteban, María Patiño, Inés Hernand y yo en maquillaje y no hemos tenido más que abrir las redes para comprobar que era cierto. Es que no puede ser. Segunda semana y segunda cancelación del estreno. ¿De quién es la mano negra? De verdad, esto es de coña. Nos hemos quedado con la mandíbula por el suelo. ¿Quién ha metido nuestras caras en un congelador para echarnos un mal de ojo?", preguntó el comunicador vasco, en una intervención en El Faro.