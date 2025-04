Terelu Campos estalla contra 'Socialité' por el "incómodo" regalo que le hace el programa: "Dáselo a tus presentadores"

Terelu Campos se estrenaba este sábado, 26 de abril, como actriz. El teatro Zorrilla de Valladolid era testigo de su debut, en la obra Santa Lola. Contó con el apoyo de familiares como Carmen Borrego, Alejandra Rubio o Carlo Costanzia, en una cita de la que quisieron hacerse eco in situ diversos medios de comunicación. Telecinco incluida y, en concreto, Socialité.

El equipo del formato de Fénix Media Audiovisual, encabezado por Darío del Alcázar, tenía ganas de "broma". Eso sí, el reportero, como señaló en conexión con el programa este domingo, empezó su crónica con buenas palabras hacia Campos: "Solo se puede definir con carcajadas. A todos nos sorprendió".

"Se habló de que tuvo problemas para aprenderse el guion. Lara Dibildos no nos lo negó, pero dijo que los actores algunas veces tenían problemas para eso. Pensamos que para la mala memoria lo mejor son unos rabos de uvas pasas", explicó Del Alcázar, antes de que María Verdoy y Antonio Santana dieran paso a la pieza.

En el vídeo, se veía cómo Darío intentaba darle el regalo a la mayor de las Campos, pero esta le esquivó. "Se hablan tantas tonterías...", afeaba Borrego, al ser preguntada por estas supuestas dificultades. Después, el periodista sondeaba al pueblo sobre las acusaciones de "intrusismo laboral" hacia Terelu.

Un asistente no pudo ser más claro: "Yo le aplaudo". Tras la función, cuando la colaboradora de De Viernes atendía a la prensa, Del Alcázar volvía a la carga: "Solamente te queríamos dar un regalo, por si se te olvida alguna vez el guion. Rabos de uvas pasas". Y ahí fue cuando la aludida estalló por completo.

Antonio Santana, María Verdoy y Darío del Alcázar, en 'Socialité'. Mediaset España

"Dáselos a tus presentadores, por si alguna vez se les para el cue", soltó Terelu, en un ataque directo a Verdoy y Santana. "¿Te ha sentado mal?", lamentó el reportero del espacio de fin de semana. "No, no me ha sentado mal. No los he cogido porque no me apetecía hacer algo que en este momento me incomoda", respondió, visiblemente molesta, la malagueña.

"Lo sentimos, Terelu", se disculpó Darío, alegando que se trataba de una simple "broma". "Sí, sé que es una broma, pero a veces tu vida no está para ese tipo de bromas", sentenció Campos. Más tarde, accedió a contestar preguntas más amables de Socialité. "¿Con qué te quedas de este día?", quiso saber Del Alcázar, aunque ella fue escueta: "Con descansar ahora".