El recado de Juan y Medio a su madre tras escuchar la vivencia de una invitada: "Ella vive como quiere y yo aquí, 'mocico' viejo"

Además de repasar la actualidad, La tarde aquí y ahora continúa cada tarde en Canal Sur ofreciendo compañía y dando voz a las personas mayores. Esta semana, Jose, una mujer viuda de 76 años procedente de Barcelona, buscaba pareja en el programa vespertino. Antes, dio a conocer su historia.

"¿Desde cuándo trabajabas tú?", quiso saber Juan y Medio, y la contestación fue sorprendente: "Desde los 7 u 8 años". El presentador quiso que afinase la respuesta: "Pero, ¿cuándo tuviste un sueldo?". "No, eso desde los 15 o 16 años", aclaró la señora. Sin embargo, ella no recibía este dinero directamente.

"Sí, para mí... ¡Ojalá lo hubiera pillado yo para mí! Hasta el día que me casé, lo que ganaba era para mis padres. Yo no veía ni un duro", aseguró Jose. Fue entonces cuando el rostro de la autonómica andaluza bromeó con la posibilidad de que, a lo largo de su dilatada carrera, él hubiera hecho lo mismo que la invitada.

"Es que mi madre... ¡Se va a hacer de oro conmigo!", exclamó Juan, añadiendo: "Yo le doy todo a mi madre y mi madre vive como quiere. Y yo aquí, 'mocico' viejo". El comentario levantó las carcajadas de Eva Ruiz, copresentadora de La tarde aquí y ahora, del público y de la propia Jose.

Con este chascarrillo, el comunicador almeriense trató de suavizar una situación que era habitual en las familias españolas de clase baja hace medio siglo. Niños y niñas que no tenían la posibilidad de acudir a la escuela y que ayudaban aportando a la economía de casa trabajando a muy temprana edad.

Además de esta vivencia, Jose comentó que enviudó hace 42 años, aunque en estas casi cuatro décadas se ha "ilusionado" con algún hombre. La relación que más le marcó fue con un señor "muy guapo, muy buena persona, pero muy machista". "Él decía que la familia éramos él y yo", rememoró.

"Yo le dije: 'Mira, Francisco. En mi caso, la familia son mis hijas en primer lugar'. No tenía nietos todavía. Luego vendrán los nietos. Y luego nosotros. 'No quieras llegar el último y plantarte el primero'. Hay sitio para todos", relató. En el espacio del canal regional, esperaba la llamada de un pretendiente que tuviese claro que no convivirían en un lugar fijo: una temporada, en la casa de él, y otra temporada, en la casa de ella.