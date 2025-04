Gloria Camila revela en 'De Viernes' el motivo médico por el que se apartó de la televisión: "No podía ir así por la vida"

"Siempre he intentado ser fuerte y no hacer caso a todo lo que se dice. No tomármelo tan en serio, pero es verdad que ya había momentos que me superaban", reconoció la hermana de José Fernando.

Al parecer, las sesiones con la psicóloga han ayudado a Gloria Camila a tomarse "las cosas con más tranquilidad". Y es que ya de por sí se considera una mujer "impulsiva".explicó la joven de 29 años, dando la razón a la mayor de las Campos.