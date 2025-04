Pedro Piqueras se moja sobre el karaoke de María Casado en ‘Informativos Telecinco’: “En 35 años nunca he cantado”

Pedro Piqueras salió de Telecinco hace ya un año y cuatro meses por su jubilación. El 21 de diciembre de 2023 se despidió de la audiencia, pero desde entonces ha estado muy activo, e incluso ha seguido apareciendo por televisión. Tanto en Mediaset, la que fue su casa, como por espacios como El Hormiguero o Y ahora, Sonsoles de Antena 3.

Esas visitas tienen un motivo: tiene nuevo libro debajo del brazo, Cuando ya nada es urgente, donde repasa su trayectoria destacando y homenajeando a figuras imprescindibles de la historia de la televisión de España, como Pilar Miró o Jesús Hermida.

En una entrevista reciente para 20 Minutos, Pedro Piqueras ha hablado de la obra, y el periodista Isra Álvarez le ha preguntado por un momento muy llamativo de su antigua cadena: el día que María Casado hizo un karaoke al final de Informativos Telecinco. En concreto, interpretó un tema de Pecos, y destacó que nadie le había obligado.

En ese sentido, Piqueras deja claro que no le gusta ese cierre del programa noticiero. “Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario. Quiero decir, que una cosa es una cosa, y otra es otra”.

“Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana”, añadía el comunicador, que tampoco comparte, por ejemplo, que los periodistas se despidan cuando se van de vacaciones. “Somos servidores de la información. Yo en eso he sido muy estricto en el trabajo”, sentencia el veterano periodista. Y es que para él “un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro”.

En su caso, resulta llamativo que haga énfasis en el hecho de no haber cantado nunca en un programa informativo, puesto que en su juventud hizo sus pinitos en la música. Incluso grabó un tema con Mester de Juglaría, el proyecto de unos amigos. Aunque siempre se mostró muy reservado, en su visita a El Hormiguero llegó a cantar un tema de Serrat, acompañado de Pablo Motos a la guitarra.

Pedro Piqueras en ‘El Hormiguero’.

En la citada entrevista, Piqueras también ha destacado que fue hace cinco años cuando empezó a pensar en su jubilación, “porque estaba cansado, porque tenía una edad, tenía ya 65 años, porque veía que había gente que lo hacía muy bien a mi alrededor”. Sin embargo, la propia actualidad le impidió echar el freno antes, y más con su horario, porque llegaba a casa a las once de la noche “y dejas de compartir un horario con gente cercana. Dejas de ver a los amigos, los ves en fin de semana, pero el sábado estás cansado...”.