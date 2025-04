El monumental disgusto de Montoya en 'Supervivientes' tras la 'expulsión' de Carmen Alcayde: "Prueba de amor"

Si hay un concursante en Supervivientes que está logrando ser ‘el perejil en todas las salsas’ ese es Montoya. Aunque la expulsada de la gala de este pasado 24 de abril fue Carmen Alcayde, quien consigue ser también absoluta protagonista de cualquier trama en Honduras, el sevillano también tuvo su momento de gloria. Por supuesto, a su manera.

Jorge Javier Vázquez anunciaba que la expulsión, que finalmente quedó con Alcayde desterrada en la Zona Parásita, era la que tenía “la votación más ajustada de la edición”. Con apenas un 51% de los votos, era la periodista la que debía terminar su concurso frente al chef Koldo Royo.

Nada más conocerse que la valenciana, aparentemente, debía dejar Cayos Cochinos, Montoya estallaba en lágrimas. El exconserje de hotel veía perder a uno de sus principales en el reality show. “¡No lo entiendo, cómo va a ser eso!”, exclamaba muy afectado.

“Ella vale mucho, desde que nació y ha estado brillando desde entonces”, comentaba, respaldando así a su amiga, llorando a moco tendido, literalmente. Es más, tan visibles eran, que Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir y señalarle que su emoción estaba siendo ‘demasiado explícita’.

“¡Cuidado, que tienes mocos!”, exclamaba el presentador. Nada más comentarlo, Anita Williams, quien le consolaba, no dudaba en quitárselos con sus propias manos. Un gesto alabado por el de Badalona. “¡Quédate con la mujer que te aguante los mocos como si fuera un perro!”, expresaba desde plató.

Anita Williams consolando a Montoya en 'Supervivientes'.

La barcelonesa no dudaba en seguir el juego. “A mí me da igual”, comentaba, señalando lo poco escrupulosa que era al chuparse la mano. "¡No hay mayor prueba de amor que comerse los mocos!", respondía Jorge Javier completamente perplejo.

Carmen Alcayde y Montoya despidiéndose en 'Supervivientes'.

A pesar de arrebatarle temporalmente el protagonismo, Carmen Alcayde no dudaba en apoyar a su compañero en su mensaje de despedida. “Montoya tiene un corazón enorme. Ojalá Anita y él ganen la guerra. Gracias a Supervivientes. Ha sido duro, pero muy bonito. Lo he dado todo y estoy deseando ver a mis seres queridos”, declaraba antes de saber que estará en la Zona Parásito con Laura Cuevas.

A Montoya se le cae el moco mientras llora. Me meo, por favor. Este hombre es oro televisivo y sabe darnos contenido de calidad. #SVGala8 pic.twitter.com/9PhYudYZg8 — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ❤️‍🔥🦩 (@_dothebambi_) April 24, 2025

Este domingo 27 de abril será cuando se sepa si Alcayde o Cuevas permanecen en el concurso. Por otro lado, Montoya podrá respirar tranquilo, dado que esta semana no está nominado para abandonar la aventura. Los concursantes que han pasado a zona de peligro son Makoke, Joshua Velázquez, Manuel y Koldo Royo.