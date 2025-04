El emotivo abrazo de Lolita y Bertín tras imitar a Antonio Flores en 'Tu cara me suena': “Un pellizco en el corazón”

Antonio Flores es un artista al que se ha imitado en varias ocasiones en Tu cara me suena. Ángeles Muñoz, de Camela, fue la primera en emular al difunto cantante y compositor, y luego vendrían Juan Muñoz, de Cruz y Raya, y el difunto actor Jordi Rebellón, que llevó a cabo una imitación que emocionó mucho a Lolita Flores.

En la última entrega del programa, emitida el Viernes de Dolores, el pulsador decidía que en la gala 3 Bertín Osborne tendría el reto de imitar a Antonio. Y lo haría, de nuevo, ante la hermana del imitado, su amiga Lolita, que sigue como jueza del formato de Antena 3. El desafío era todavía mayor si tenemos en cuenta que, con su Elvis, Bertín no había cosechado buenas críticas precisamente.

Arnau Vilà, en los ensayos, deslizaba que “es un reto/homenaje/tributo” “Me toca, porque nos conocíamos mucho, conozco a toda su familia, y Lolita está sentada ahí”, reconocía Bertín, que defendería el tema Alba, dedicado a la hija de Antonio, Alba Flores. “Era muy buena gente, muy buen tío”, decía también mientras se preparaba el personaje.

Antes de subirse al ascensor, Bertín volvía a recordar a Antonio, fallecido en 1995, con Manel Fuentes. “A la Loles habrá que verla. Aquí dirá lo que sea, pero luego me llama y larga, y tengo que aguantarla después”, bromeaba. “Conocí a Antonio, mucho. Era adorable, no sabes la pena que me dio, cuando se murió estaba en América, y de esto que se te para el corazón”, afirmaba. “Es una canción muy especial, es muy fuerte”, seguía diciendo Osborne.

Además, quiso dejar claro que Tu cara me suena es una experiencia que le está costando. “Me lo he visto bien. Para nosotros es muy difícil quitarte tu chip de cantante y no cantar como cantas tú. A mí esto me cuesta más trabajo que un concierto. Tienes que acordarte de la letra, recordar cómo cantaba él y no como tú, y los gestos”, enumeraba. “Bertín acaba de contaros de qué va este programa”, terminaba bromeando Fuentes.

Durante la actuación, que recreó un show de TVE, Bertín tuvo problemas para mantener el tiempo de la canción en cuestión. Pero el jurado fue bastante benevolente con él, por tratarse de un número tan especial. “Estoy feliz, qué quieres que te diga. Lo has hecho con tanto cariño, con tanto respeto”, valoraba Àngel Llàcer. “He sentido que nos la cantabas a todos”, añadía el presidente del jurado.

Bertín Osborne como Antonio Flores en 'Tu cara me suena'.

“Lolita, removida por dentro, solo de ver la imagen en el vídeo”, afirmaba Manel Fuentes. “Y por la imagen de Bertín, aunque es mi hermano XXL, porque mi hermano no era muy alto”, comenzaba diciendo la jueza.

Lolita quiso dar las gracias a Bertín: “Te ha tocado cantar a mi hermano y hacerlo como lo has hecho, con el corazón”. Además, le agradeció sus palabras hacia Alba Flores, quien está haciendo un documental sobre su padre, “con el que estamos todos muy revueltos, y has venido a revolverme un poco más”.

“Que hayas imitado a mi hermano en este momento en el que está tan recientes con ese documental que hemos grabado es un pellizco que me dais en el corazón. Pero un pellizco de agradable, de alegría, y sobre todo, de verlo por unos momentos sentado ahí. Que te voy a dar un abrazo como si se lo diera a él”, le decía, mientras se fundían en un emotivo abrazo.

Para quitar hierro, Àngel Llàcer se puso una peluca para hacerse pasar por un miembro del clan Flores, pero Lolita le reprochó que hable “como si fuésemos cazurros”. Y, de paso, el catalán le enseñó a Florentino Fernández a ser un buen miembro del jurado, y para ello hay que “enfadar a Lolita todo el rato”.