Nuevo paso en la relación de Mediaset con Amazon: Mitele PLUS se incorpora a Prime Video en España

Mediaset España y Prime Video han cerrado un acuerdo para ofrecer el servicio de la plataforma premium Mitele PLUS como suscripción adicional en Prime Video en España.

Desde esta semana, el Plan Familiar de Mitele PLUS estará disponible a través de Prime Video en España como suscripción adicional por 7,99€/mes, con siete días de prueba gratuita. Los clientes de Prime que se suscriban a Mitele PLUS, tendrán acceso a los siete canales en directo de

Mediaset España (Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad), a dos canales pop ups de los realities 24h del grupo cuando estén en emisión (Los vecinos de la casa de al lado, Gran Hermano y GH DÚO) y a toda la oferta de contenidos de Mitele PLUS.

Exitosos programas, como Supervivientes, La Isla de las Tentaciones, Hay una cosa que te quiero decir, Universo Calleja, First Dates, Los Gipsy Kings y Cuarto Milenio, entre otros espacios; ficciones de producción nacional, como Mía es la venganza, entre otras; y programas exclusivos de la plataforma la premium del grupo, como el reality de convivencia Los vecinos de la casa de al lado.

También se pueden disfrutar los espacios de entrevistas presentados por Cruz Sánchez de Lara Madres: desde el corazón y Madres: voces desde el alma, el dating show Un amor para Lucía, el true crime Crimen en primera persona y el videopodcast eXpertos del crimen dirigido y presentado por David Aleman, integran el amplio catálogo de Mitele PLUS.



Los clientes de Prime podrán suscribirse a Mitele PLUS sin necesidad de descargar más aplicaciones que Prime Video. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento.

Hay que destacar que la relación entre Mediaset España y Prime Video España viene desde muy lejos. Desde hace años tienen acuerdos para que algunas series se estrenen primero en la plataforma de Amazon antes de su llegada a la televisión en abierto, y en ese sentido se pueden destacar ficciones como La que se avecina o El Pueblo.

Ana Obregón y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón' de Mitele PLUS.

Además, Prime Video ha sido también la principal ventana de producciones como Escándalo, relato de una obsesión, que solo estaba disponible en Mitele durante 48 horas después de su emisión en abierto, y tras estas solo se podía disfrutar a través de la plataforma de Amazon.

Del mismo modo, la alianza entre ambos también ha tenido frutos como que Mitele ofrezca las tres primeras temporadas de la serie documental Las Pombo antes de que se estrenase la cuarta edición en Prime Video.