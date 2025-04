La leyenda de la música que se le sigue resistiendo a Risto en 'Viajando con Chester': "No ha habido ningún avance"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha abre el próximo lunes (22:50) la undécima temporada de Viajando con Chester. Para Risto Mejide es la más especial, porque ahora no sólo se encarga de guiar con precisión de cirujano cada entrevista, sino también de producir por primera vez este programa tras el divorcio de La Fábrica de la Tele con Mediaset España.

"Chester y Risto son lo mismo. Lo podríamos llamar Viajando con Risto. Es su programa más personal y no tuvimos ninguna duda de que Risto debía hacerse cargo de la producción", asegura Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset en la presentación del programa de entrevistas.

"El espíritu del Chester continúa igual. Uno de mis miedos era que perdiera la esencia, pero creo que lo hemos conseguido", admite Risto. El formato ha evolucionado a nivel estético coincidiendo con el inicio de esta nueva etapa de Vodevil. "El equipo tuvo claro que es un programa de autor, y en esta temporada lo es más", dice Dani Grande, su director.

Tras entrevistar al dirigente socialista, por el Chester de Risto pasarán el presentador Iker Jiménez, el cantante Antonio Orozco, el actor Víctor Elías, la cantante Paloma San Basilio, el futbolista Marc Bartra, el actor Luis Zahera, la influencer Marina Rivers, el vidente Rappel, la escritora Elvira Lindo, Los Morancos, el astronauta Pablo Álvarez y Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, quien fuese asesinada por su marido.

La lista no se acabará aquí, pues sus responsables avisan de que a principios de mayo, Risto grabará la "entrevista más difícil en once temporadas". "Es un personaje que nadie se espera. Y lo hemos conseguido y en esa entrega se contará cómo lo hemos logrado. Va a ser una cosa distinta", dice Dani Grande.

Risto Mejide se traslada a Letur, Albacete, para hablar con Emiliano García-Page.

Quien no parece que vaya a aceptar la invitación del Chester es Julio Iglesias, leyenda de la música y eterno galán. "No ha habido ningún avance. Olvidaos. No va a pasar", asegura resignado Grande, que junto a Aníbal Ruiz-Villar, director general de Vodevil, explica que se han "tocado todas las puertas", tanto por el equipo anterior, con Óscar Cornejo y Adrián Madrid al frente, como por el actual.

Los responsables del programa explican que únicamente han recibido respuesta de forma "extraoficial", porque "nos consta que ve Got Talent, nos manda mensajes a través de segundas personas".

Tanto es así, que un día llegó a mandar un mail a Risto Mejide. "Lo tengo impreso y enmarcado en mi despacho", asegura orgulloso para desgranar el contenido del mensaje. "Me da las gracias de forma muy cariñosa por defenderme con tanto cariño en España", dice. "Yo le contesté con la esperanza de que siguiéramos hablando... y ya está. No me volvió a responder".

Como curiosidad, por último, la sintonía del nuevo Chester está compuesta por el propio Risto, lo que demuestra la implicación que ha tenido con el proyecto: "Es una canción que hice cuando nació mi hija Roma. La letra está dedicada a ella".