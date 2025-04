Alaska, alto y claro tras escuchar a Mario Vaquerizo decir que su matrimonio es un “paripé”: “Yo nunca lo haría”

“Nos hemos quedado muertos”. Así ha introducido el copresentador de El programa de Ana Rosa Jano Mecha uno de los temas que han tocado esta mañana en el programa de Telecinco. Un asunto que tocaba de lleno a una de las colaboradoras del espacio, Alaska, quien anteriormente también estuvo junto a Ana Rosa Quintana en Tardear.

“Alaska quiero que veas lo que Mario Vaquerizo contaba sobre tu matrimonio. Vamos a verlo y ahora nos cuentas”, proponía el presentador a la polifacética artista, antes de dar paso a unas declaraciones de Mario en el pódcast Kapra Diner, donde ha tachado de “paripé” su matrimonio.

Allí, Mario Vaquerizo asegura: “Olvido y yo no estamos”. “Esto se nos ha ido de la mano, nuestro matrimonio nos vino bien, nos hicimos famosos. Pero a mí no me gustan las chicas, me gustan los chicos”, continúa diciendo el madrileño. En la entrevista, asegura también que a Alaska la tiene “como una muñeca” a la que hace trenzas todos los días. “Nos ha durado mucho el chiste, 25 años”.

“¿Por qué te hace esto?”, quería saber Ana Rosa Quintana tras ver las imágenes de la entrevista. “Yo no lo sabía porque ha hecho cien mil entrevistas y pódcast...”, comenzaba a decir. Como tantas veces le han preguntado por su orientación o su matrimonio, la cantante pensó que a su marido le habían lanzado “la típica preguntita” y había salido por peteneras.

Ante esto, Alaska aclaró que es un pódcast donde “siempre te hacen esta especie de broma, a ver cómo tú reaccionas”, y de paso mandó un mensaje para “aquellos que digan que Mario no es buen actor”. “Pero, ahora, que todo el mundo que repique esto que entienda lo que es, aunque yo nunca lo haría porque eso queda ahí”, afirmaba la artista.

En ese sentido, Alaska se mostró temerosa de la Inteligencia Artificial, a la que se le puede preguntar y respondería “Mario Vaquerizo, tal día, dice que tal. Yo nunca lo haría”. Y algo similar le ocurrió en el documental Alaska, Revelada, de Movistar+, donde su compañero Nacho Canut dijo cosas que no eran reales. Ella le preguntó que por qué, y el músico le respondió “qué más da”, pero a ella sí le importa.

Alaska, en 'El programa de Ana Rosa'.

“La ironía no se entiende bien”, valoraba Ana Rosa Quintana. Y los compañeros destacaban que está el problema añadido de que es “la fuente original la que lo que está diciendo”. Así, llegaron todos al punto de valorar que si no se coge el final de la entrevista parece otra cosa y no una broma. Y más cuando “mil veces se ha especulado de la sexualidad de Mario”, como señalaba Ana Rosa Quintana. Tras esto, quedó zanjado el tema, dejando claro que el matrimonio no tiene crisis ni está separado.