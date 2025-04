Adiós a Marta Flich: la presentadora anuncia su salida de ‘Todo es mentira’ y aprovecha para pedir trabajo

El programa Todo es mentira, de Cuatro, dejará de ser tal y lo conocemos. Y no porque haya nuevos cambios en la productora, ni nada parecido. Sencillamente, su presentadora Marta Flich, que lleva en el barco desde que zarpó en enero de 2019 bajo el sello de La Fábrica de la Tele, abandonará el programa, aunque no de manera inminente.

Así, Risto Mejide introducía el tema, señalando que le provocaba “una enorme tristeza”, pero también “una enorme alegría”. “Porque cuando montas un proyecto, lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y pueda volar en la dirección que considere. Y dicho esto, doy paso a la persona que lo tiene que decir”.

Marta Flich tomaba la palabra, y decidía ponerse al lado de su compañero. “Dejo Todo es mentira. No lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años. Por cómo hemos crecido. Por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco. Porque nos ha pasado, entre otras cosas, la pandemia, los volcanes, las cosas militares, la vida, nos han pasado un montón de cosas. Siempre hemos sabido crecer, tirar hacia delante”, señalaba, mientras agarraba a Risto por el brazo.

“No se tenía mucha fe en que tirásemos para adelante, pero aquí estamos. Con nuestra personalidad, nuestras cosas”, seguía relatando la que fuese presentadora de Gran Hermano en Telecinco. Dirigiéndose ya directamente a Risto, aseguraba: “Son seis años aguantándote. Después de tu madre, soy la mujer que más te ha aguantado”. “Tienes razón”, admitía el publicista. “Tu relación más larga”, apostillaba su compañera.

Para Marta, “las cosas hay que dejarlas en alto siempre. Es un programa que funciona como una moto. Me bajo de un tren a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros me voy a tal sitio, pero es que no lo sé”, reconocía.

“Y es que llega un momento en el que dices voy a ver qué hay”, resumía sobre su decisión. “Que no te va a faltar curro”, le animaba Risto Mejide. Y ella, rápida, añadía: “Aprovecho para pedir trabajo ¿vale?”. Ante esto, Mejide aseguraba que le haría la carta de recomendación.

Marta Flich y Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

“Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta, en privado le llamo jabata, imagínate. Pero, sobre todo, ha sido como una hermana para mí”, seguía exponiendo Risto sobre su compañera.

En este primer adiós, pues estará en el programa hasta julio, Marta quiso recordar a compañeros del programa y también a los directivos de Mediaset, a los que catalogó como “seres extraordinarios” a los que “no le han gustado mucho mi decisión”. Incluso decía que igual era necesario irse para poder volver algún día. “Aquí siempre tendrás una silla”, le aseguraba Risto, antes de pasar a otros asuntos.