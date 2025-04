Carlos Sobera paraliza una cita en 'First Dates' por la conducta intolerable de un soltero: "Me parece muy agresivo"

Una noche más, los más fieles seguidores de First Dates no iban a faltar a su cita diaria con el dating show más exitoso de la televisión. Los solteros más exigentes de nuestro país eligen el programa de Cuatro para buscar el amor de sus sueños y en esta emisión no iba a ser diferente.

El programa liderado por Carlos Sobera recibiría a una de esas solteras que dejan huella por su paso en el restaurante de First Dates. Xiomara tiene 35 años, es de República Dominicana y reside en Eibar (Guipúzcoa). "Soy bastante valiente y extrovertida y me puedo enfrentar cualquier situación. Tengo bastante cabeza para ver y saber dónde estoy", se presentaba.

"He hecho vídeos con Wisin y Yandel y he hecho muchísima pasarela, aquí en Madrid trabajé unos años. Ahora, estoy en un momento tranquilo de cambiar las cosas que he fallado y los errores que he cometido. Mejorar las cosas que hice mal y seguir adelante", explicaba la soltera sobre su experiencia profesional y de vida.

"Quiero un hombre que me cuide, que sea educado y sincero. ¿Es mucho pedir?", señalaba la joven sobre sus exigencias para tener una pareja. El afortunado que iba a conocerla esta noche sería Ángel, de 36 años y que venía de Barcelona.

"He tenido dos relaciones serias y rollos no te puedo contar, he perdido la cuenta. No descarto el amor, pero el 99,99% es todo mentira. Hemos venido aquí a procrear", se presentaba, sin tapujos, el soltero ante las cámaras del programa.

Xiomara, en 'First Dates'

Ángel no tardaría en dar su primera opinión sobre Xiomara: "Físicamente si la miro de cara hacia abajo sí, pero de abajo para arriba no. Me fijo en el culo mucho, pero si la cara no me atrae es muy difícil que tenga un interés en esa persona".

Por su parte, ella tampoco parecía convencida con su cita: "Al principio no me ha gustado, pero le he dado una oportunidad. Pero, al abrir la boca yo estaba tan incómoda que yo te juro que me quería ir, desde el minuto uno".

Ángel, en 'First Dates'

Durante la cena, Ángel comentaba sus experiencias en el amor: "Me enamoré desde 2019 hasta 2021. Desde ese año a ahora ha sido todo pues pasarlo bien y es ahí el fallo que he tenido. Quizás a ellas le gusto y yo las he utilizado".

"Vine con ganas de conocer a alguien pero me encontré, definitivamente, con una sorpresa. No teníamos ninguna química ni siquiera desde el principio", sentenciaba claramente Xiomara la actitud de su cita de esta noche en First Dates.

Momento de la cita entre Xiomara y Ángel, en 'First Dates'

Aun así, la situación se volvió más compleja ante la inoportuna pregunta de Ángel: "¿Tus pechos son naturales?". "En la vida he visto una persona que sea tan difícil de llevar y que sea tan maleducada", criticaba la de Eibar las palabras del soltero de Barcelona.

"Se quería hacer el guay, iba de conocedor, de deportista y está zumbado de la cabeza. No tiene sentido nada de lo que ha dicho", evidenciaba Xiomara la conducta desagradable de su cita en el programa de Cuatro. "Por los tatuajes y sus pestañas azules, su cara llamativa...", se justificaba Ángel para decir que no 'le pintaba ser tranquila'.

Era evidente que la cita era un desastre. Nada podía ir peor hasta que Ángel descubrió que Xiomara fumaba. "Odio el tabaco. Ya puedo deducir cómo acaba la cena. Es una decepción total", comentaba. Aun así, Ángel volvía a la carga con una perlita más: "Veo tu cara y veo tus pechos. Te has puesto mucho escote, es complicado para mí".

"Me parece un poco ridícula la cita, se trata de hablar de amor y has venido con una actitud irrespetuosa. Que si eres el diablo, que si yo no soy para ti... Me parece muy agresivo de la forma que te has expresado. Tú no eres Bad Prit", no dudaba en recriminarle Xiomara.

Incómoda situación en 'First Dates'

"Además, tienes unas cosas ahí en la frente que no sé... No voy a decir que no tienes defectos porque los tienes", hacía referencia la soltera dominicana sobre el acné que presentaba el joven de Barcelona. "No aguanté más, traté de ser educada", apuntaba también.

"Eres una maleducada y te faltan valores. Yo no miro a nadie por encima del hombro, a nadie. Y tú vas como una diva por la vida", le respondía él. Ante esta situación, el equipo de First Dates se vio obligado a intervenir, de inmediato, en la cita y Carlos Sobera se acercó a la mesa.

Carlos Sobera paraliza la cita, en 'First Dates'

"¿Le has faltado el respeto?", preguntaba Sobera a Ángel. Ante innumerables reproches entre ambos, el presentador paralizó la cita: "No hay ningún tipo de empatía entre los dos. Es una relación imposible, no hay feeling y lo estáis pasando fatal. No hay por qué continuar con esto y que se convierta en un suplicio. En ese caso, seguirme tranquilamente y nos vamos".

"Me ha molestado todo, sus formas y sus comentarios. Me ha molestado él, desde la cabeza hasta los pies. Es una persona totalmente insoportable", admitía Xiomara. Carlos Sobera despedía a ambos y le dedicaba un mensaje a Ángel: "Aprovecha y pide disculpas".

"Se han tratado a cara de perro y muy desagradablemente. Entonces, se han ido a disgusto", les comentaba Carlos Sobera a Marisa Zapata, Cristina Zapata y Laura Boado, las conocidas camareras del programa de Cuatro.