El Gallo, invitado de ‘El diario de Jorge’: “Necesito una niña como una bengala o una hoguera, encendida siempre”

En El diario de Jorge el amor casi cada día está en el aire. Y es que muchas son las parejas que van al programa a ajustar sus diferencias, que se quieren conocer ante las cámaras tras tiempo solo hablando por móvil o aplicaciones, o incluso personas que quieren hacer de celestina entre su círculo más cercano.

Este último fue el caso de Irene, quien hace dos semanas fue al programa de Jorge Javier Vázquez con una clara intención. Su amiga Cinthia tenía interés en un chico de Granada apodado El Gallo, y quería que se conociesen. Sin embargo, Cupido no disparó sus flechas todo lo bien que cabría esperar, pues el flechazo lo tuvo El Gallo hacia la propia Irene, y así se lo hizo saber en pleno directo.

Este martes, El Gallo ha regresado al programa con una firme intención: pedirle una oportunidad a Irene. Él llegaba muy seguro de sí mismo: aseguraba que ninguna mujer le ha dicho que no, y que incluso tiene una especie de juego con sus amigos. Se van de fiesta, y el que no ligue tiene que pagar las copas de los demás, y presumía de que él nunca había perdido.

Además, El Gallo explicó que había hablado con Cinthia, que habían tenido alguna conversación, pero que la cosa no daba para más. De hecho, él fue quien zanjó la charla, sin volver a responder a la joven, pues sentía que no había química entre ellos.

Irene llegó al programa sin saber qué esperar. “¿A ti cómo te gustan los chicos?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez en un momento dado. “A mí, morenos, altos, con tatuajes”, enumeraba la invitada. Incluso detalló que su prototipo ideal es John Travolta en la película Grease. Y entonces el programa le enseñó un vídeo de El Gallo emulando a Travolta, cantando una versión libre de You’re the one i want.

El Gallo entró en el plató, diciéndole a Irene que se habrá quedado sorpendida. “Tuve más química contigo. Y dije: por qué no la llevo a una cita exprés aquí. Si surge, surge, y si no, no”, bromeaba el andaluz, que acabó su frase diciendo “quiquiriquí”. Eso sí, comprendía que era “una faena” lo que hacía, porque le gustaba a su amiga. “Dile que la quieres como novia”, le proponía Jorge. “Sí, pero primero el pase, y luego, el gol”, le corregía el invitado.

El Gallo e Irene en 'El Diario de Jorge'.

“Tu amiga es superguapa, pero muy apagada. Como que tiraba yo de ella. Y yo necesito una niña como una hoguera, o una bengala, encendida siempre”, relataba El Gallo. “Es una declaración en toda regla”, le señalaba Jorge Javier a Irene. “Él quiere ser un caballero que se viste por los pies, viene con las ideas muy serias”, seguía explicando el comunicador.

A pesar de que nunca le habían rechazado, El Gallo terminó por encontrar su primer no en pleno directo. “Me caes muy bien, pero no es mi estilo de chico”, le rechazaba Irene, aunque para El Gallo es porque “se ha apoyado en su amiga”. “Como seguimos confiando que El Gallo encuentre el amor, abrimos los teléfonos”, decía Jorge antes de pasar a otro caso.