Sebastián Yatra visita de incógnito y por sorpresa ‘El Hormiguero’ y pone fecha a su próxima entrevista con Motos

La cantante Lola Índigo ha sido la gran protagonista de la noche en El Hormiguero. La artista andaluza ha ido al programa de Pablo Motos (donde ya es una gran conocida, tanto como para tener la codiciada tarjeta platino) para promocionar su nuevo álbum, El dragón, y de paso, explicar que está teniendo problemas con la celebración de un próximo concierto en Barcelona.

Al despedirla, y antes de comenzar la tertulia humorística de los lunes, Pablo Motos hizo un pequeño paréntesis. “Hay una persona aquí en la esquina, que está con gafas de sol y se parece muchísimo a Sebastián Yatra”, señalaba, dirigiéndose a las gradas del público. “Yatra es más feo que ese tío, yo creo”, bromeaba una de las hormigas.

“¿Qué estás diciendo de mí?”, preguntaba el individuo que, efectivamente, resultó ser Sebastián Yatra, otro viejo conocido del programa de Antena 3, pues ya ha ido en otras ocasiones. Finalmente, el intérprete de Tacones rojos y Pablo Motos se fundieron en un abrazo.

Con tono de humor, Sebastián comenzó a realizar una serie de reproches al presentador valenciano. “Pablo. No te hagas el loco. Te escribí por WhatsApp cinco veces, te dejé mensajes por Instagram, me dijiste que cuando quisiera quedásemos para yoga cuando quiera, y no me contestaste”, decía el cantante. “Te mandé de esas fotos que desaparecen en Instagram, me pareció que las miraste y tampoco contestaste. Y yo tenía que venir a mostrarte algo”, continuaba relatando Yatra.

“Me ayudan aquí las chicas”, decía a dos mujeres que estaban a su lado, y levantaron dos carteles, uno que rezaba: “Milagro, nuevo álbum 16 de mayo”, y otro en el que venía el listado de todas las canciones que incluirá el disco.

“¿Cuándo vienes al programa?”, le preguntó Pablo Motos. “Cuando me invites”, proponía el que fuese coach de La Voz Kids. “El 12 mayo voy a estar por acá”, puntualizaba Sebastián Yatra, y así, ambos fijaron que ese día el artista de Medellín regresaría al programa.

Sebastián Yatra con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

“Vengo de gira”, seguía diciendo Sebastián, que tenía que decir “un montón de cosas”, y no se le podía olvidar ninguna. “Vengo de gira, les dejé una pista de algo que va a estar pasando mañana en mis redes sociales, y que no me ignores más”, le pedía a Pablo, antes de abandonar el plató entre aplausos y ante la sorpresa de todos los presentes.