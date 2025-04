Belén Rodríguez no se calla y ataca a Manuel González (‘Supervivientes’) por su entrepierna : “Tiene complejo”

Manuel y Montoya fueron dos de los grandes protagonistas de La isla de las tentaciones. Montoya entró al reality con su pareja, Anita, a la que conoció en El Conquistador, y ella mordió la manzana con Manuel González, veterano del formato que presenta Sandra Barneda. Esto provocó imágenes que ya son historia de la televisión, con Montoya corriendo por la playa, y Sandra Barneda exclamando el famoso “¡Montoya, por favor!”.

Tras el dating show, ambos han coincidido, junto a Anita, en Supervivientes. Y este domingo se vio un fuerte desencuentro entre ellos, en el que Montoya ataca a Manuel por el tamaño de su entrepierna. “Cuando quieras voy atrás y te la enseño”, llegó a decirle Manuel a su rival, al que acusaba de tener su “p*lla todo el día en la boca”. “Vienen con un show un papelón montado del carajo”, lamentaba también el andaluz sobre Montoya.

En Tardear han analizado estas imágenes, y Belén Rodríguez ha sido muy dura con Manuel, quien lleva años vinculado a la televisión, desde la época de Mujeres y Hombres y Viceversa. “Me queda claro es que Manuel la tiene pequeña” ha dicho sin cortapisas este lunes. Y añadía: “La única conclusión que saqué del debate es que la tiene pequeña y que tiene complejo”.

Marta López también estaba en el programa de Telecinco como colaboradora, y dio la razón a Belén Rodríguez. “Yo estuve dos meses con él en Gran Hermano y nos reconoció que la tenía pequeña. No pasa nada”, aseguraba López, que, efectivamente, compartió la casa de GH DÚO en la edición de 2024 con Manuel.

Marta incluso señalaba a Montoya por “ridiculizarle”. “Tú tienes un defecto o algo que no te gusta no es cuestión de que se cachondee todo el país de su gambita”, defendía, aunque en tono de humor. “Es su herramienta de trabajo y eso no se hace”, sentenciaba.

Desde Tardear han destacado también que “Montoya no ha superado a Manuel”, a la infidelidad que Anita tuvo con él, y que “la novia de Montoya era Anita, no era Manuel”. En ese mismo sentido, Belén Rodríguez cree que con la escena que se vio cree que se ha visto “cuál es el papel de cada uno en la vida. El de Manuel conseguir las cosas, y el de Montoya, el de ir detrás”, señalaba con crudeza.