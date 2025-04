Antonio Pelayo, a lágrima viva tras la muerte del Papa: "He visto morir a papas y con ninguno me he sentido unido"

La muerte del Papa Francisco ha conmocionado al mundo. Desde que se dio a conocer la información, han saltado distintos comentarios al respecto. Tertulianos, presentadores, actores y entre muchos otros personajes públicos se mostraron afectados ante la trágica noticia.

Si hay una persona que haya conocido de cerca al Papa en varias ocasiones, ese es Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 Noticias, quien no tuvo ningún reparo en compartir su recuerdo más personal con el pontífice con Sonsoles Ónega, presentadora del programa de Y ahora Sonsoles.

Durante la emisión de este lunes, 21 de abril, el colaborador se presentó en una emisión desde el Vaticano. "Ya te puedes imaginar que me encuentras en un estado bastante deprimido. Para mí es una pérdida personal", comenzaba diciendo el corresponsal desde Roma.

"Antonio, ¿qué está pasando en Santa Marta ahora mismo?", preguntó entonces la periodista. "Yo creo que ha sido una nueva crisis respiratoria y que se ha ido agravando hasta atacar el sistema cardiovascular. Al final todo el mundo se muere con una parada cardiaca", puntualizó Pelayo, compartiendo la información más reciente del suceso.

Conforme iba comentando los últimos detalles, las lágrimas comenzaron a brotar. Visiblemente afectado, el corresponsal rompió a llorar. "Hablé con él durante 50 minutos en su departamento de Santa Marta y de repente me di cuenta de que lo estaba tuteando. Luego, en mi cumpleaños, me regaló cinco botellas de vino argentino", confesó abiertamente ante Ónega, con quien recordó algunas anécdotas con el pontífice años atrás.

Para Pelayo, el Papa Francisco era un hombre cercano "que no ocultaba por mostrar lo personal y que quería saber lo que tú pensabas". "Para mí era como un padre", puntualizó entre lágrimas. "Antonio, estás emocionando a España entera. Es que hay que hablar con el corazón", indicó la presentadora.

"Era un Papa que buscaba esa cercanía, proximidad y fraternidad. Esto ningún Papa ha sido capaz de transmitirlo, te lo digo sinceramente, y eso el mundo lo va a sentir", explicó el corresponsal ante las cámaras de Antena 3.

Sonsoles Ónega y Antonio Pelayo durante el programa de hoy, 'Y ahora Sonsoles'.

El sentir del periodista se sintió en plató quienes no dudaron en expresar sus emociones. "Nos has dejado sin palabras, Antonio", subrayó Ónega. "He visto morir a cinco papas y a todos les he querido mucho, pero con ninguno me he sentido tan íntima y personalmente unido y eso no tiene precio, es un regalo que él me hizo", expuso muy sinceramente el colaborador.

La presentadora, mostrando su empatía, expresó su agradecimiento. "Te agradezco tanto tu emoción porque es lo que hay que transmitir. Tus lágrimas nos dicen más que cualquier crónica, más que cualquier nota oficial y te estamos viendo a ti, Antonio", puntualizó finalmente Sonsoles Ónega.