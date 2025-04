Aránzazu Santos, colaboradora de 'Socialité': "Kiko Rivera e Isa Pi tienen que reflexionar sobre su relación con Isabel Pantoja"

Isabel Pantoja lleva varios años sin hablarse con sus hijos, tiempo en el que sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi, han cambiado totalmente. Sin embargo, esta situación podría dar un giro radical durante los próximos meses.

Tal y como se comentó en Socialité, Isabel Pantoja podría haber abierto un camino hacia la reconciliación. La exclusiva llegó esta mañana al plató de Telecinco en boca de Aránzazu Santos, colaboradora del programa. "Nos consta que este 2025 la intención de Isabel Pantoja es reconciliarse con sus hijos", señaló durante la emisión de este domingo.

Lo cierto es que durante los últimos años se ha visto romperse la relación entre la tonadillera y sus hijos, quienes no han tenido ningún reparo en expresar su opinión al respecto. En 2023, por ejemplo, Kiko Rivera hablaba abiertamente de la relación con su madre: "Yo te pido disculpas, pero no quiero volver a saber nada más de ti. Te deseo lo mejor del mundo, pero el tenerte cerca no me hace bien", exponía ante los micrófonos de The Wild Proyect, enviando un mensaje muy directo a Isabel Pantoja.

Isa Pi no se quedó atrás. Un año después, la hermana del cantante se pronunció durante una emisión de Vamos a ver: "Tuvo que ocurrir algo tan grave como para que después de tantos años no me pregunte por mi hijo, que es lo que más quiero en este mundo, no lo entiendo. Me va a costar mucho perdonar", expresó ante los espectadores.

Ahora, desde el programa de Telecinco dedicaron un espacio a comentar esta situación. "Me parece una buena noticia que quiera volver a estar con sus hijos después de dos años", comentó Antonio Santana, presentador de Socialité.

Aránzazu Santos, Antonio Santana y María Verdoy. 'Socialité'.

A la conversación se sumó María Verdoy: "Yo me pongo en el papel de Isa Pi, que la vemos expresarse cada vez más y que meses atrás se mostró contundente diciendo que no nos esperáramos a que fuera a ver a su madre al hospital", detalló la presentadora, haciendo hincapié en la postura que tomó la hija de la tonadillera cuando esta se encontraba en el hospital.

"Hay cicatrices que todavía están blanditas y creo que Kiko Rivera e Isa Pi tienen que reflexionar un poco, aunque Isabel Pantoja ya lo está haciendo", añadió por su parte Aránzazu Santos al debate. "No creo que sea de la noche a la mañana", puntualizó entonces Antonio Santana.

Aunque desde el programa no consiguieron hablar con los hijos de la sevillana, confirmaron que Isabel Pantoja ya ha verbalizado este deseo. Sin embargo, no se sabe si lo confirmará en el documental o en la serie de ficción que tiene preparadas, ni si sus hijos están dispuestos a escucharla.

"Yo que soy madre, creo que ese amor que existe nunca se pierde" se escuchó decir a la tertuliana. "Pues que se sienten en la misma mesa, que dejen los egos fuera y que hablen de todo", puntualizó finalmente Antonio Santana en la conversación.