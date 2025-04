Amor Romeira, colaboradora de 'Fiesta': "A Alejandra Rubio le ha pasado factura ser del clan de Las Campos por lo que conlleva"

Si hay un nombre que está resonando en las últimas horas es el de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos está atravesando un momento complicado en lo que se refiere a su relación con la prensa. Las críticas a sus looks para asistir a las procesiones de Semana Santa fue el detonante que hizo que explotara en Vamos a ver.

La situación se complicó aún más cuando estalló tras un comentario de Sandra Aladro, quien puso sobre la mesa la amabilidad de José María Almoguera, primo de Rubio, con la prensa: "Claro, es muy fácil ser amable cuando no te acosan como a mí. Si tu agencia le dijera a mi primo la misma turra que me dais, seguro que saltaba. No me vengáis con cuentos, a mí me habéis apaleado fuera y dentro de los platós", decía durante aquella emisión.

Esta actitud no pasó desapercibida para los medios de comunicación, especialmente para Fiesta. "¿Qué le pasa a Alejandra Rubio, que dice que se siente acosada por la prensa?", preguntaba esta tarde Emma García, presentadora del magacín de Telecinco.

Los colaboradores no dudaron en aportar su opinión, siendo Alexia Rivas una de las primeras en hablar. "Yo critiqué que su primo está vendiendo toda su vida en fascículos y sentándose en todos los platós y Alejandra no está haciendo eso. En su día vendió la portada del embarazo, pero desde entonces no lo ha vuelto a hacer", comentó en defensa de la hija de Terelu Campos.

Y continuó: "Es cierto que a su primo la prensa le molesta mucho menos que a ella, y ahí es donde comienza toda la discusión. Después del programa le dije que no se puede poner así porque creo que le resta a ella", dijo ante sus compañeros.

"Entonces, ¿creéis que la está acosando la prensa?", preguntó inmediatamente la presentadora. "Creo que le ha pasado factura ser de Las Campos por el interés mediático que eso conlleva. Es decir, vender revistas, portadas, etc. El apellido 'Campos' genera un interés. ¿Ella es víctima de eso? Sí", puntualizó por su parte Amor Romeira. Además, añadió que los paparazzi "hacen su trabajo maravillosamente y no son acosadores".

"Tiene un dolor dentro por la razón que sea y ella es muy impulsiva. Esto Alejandra lo que tiene que hacer es utilizarlo para un bien para ella", se escuchó decir desde plató. Alexia Rivas no dudó en apuntar un detalle más: "Si tú participas en el medio y eres famosa, pero pasas del tema y no te lucras de ello, sí que puedes exigir que te dejen en paz. Pero cuando pasa lo contrario y eres famoso y te lucras, tienes que tragarte el lado malo y las consecuencias", indicó, dejando clara su postura.

Colaboradores y Emma García en plató durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Amor Romeira no se quedó indiferente ante el debate que surgió durante el programa. "No por el hecho de que seas un personaje público o estés trabajando en un medio de comunicación, te da pie a que la gente pueda seguirte y hablar de ti o generar un contenido. Aquí todo el mundo puede cambiar de opinión y ella lo hizo", sentenció ante las cámaras de Telecinco.

Fue entonces cuando Emma García volvió a la conversación para expresar su postura: "Todo el mundo está en su derecho de cambiar de opinión", añadió finalmente durante la emisión de Fiesta de este domingo, 20 de abril.