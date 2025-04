'El taxi de los conflictos', la película que abrió el melón de contextualizar 'Cine de Barrio' hace una década

Cada sábado, Cine de Barrio emite alguna película española de los años 60, 70 u 80 (aunque en los últimos tiempos también se hayan abierto al cine de los años 90). En general, hablamos de comedias y musicales, películas en las que trabajaron artistas como Manolo Escobar, Concha Velasco, Marisol, Paco Martínez Soria y un sinfín más de estrellas patrias del séptimo arte.

Pues bien, en la tarde del pasado lunes, 14 de abril, RTVE mandó un comunicado sobre el programa. Y es que, “Cine de barrio incorporará al inicio de sus películas, cuando su contenido lo precise, una frase informando de la época y el contexto en el que se rodaron”.

En concreto, y siempre que se considere necesario, el mensaje que se podrá leer será: “Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época”

Con esto se tomaba nota de una recomendación de Rosa María Molló, Defensora de la Audiencia, en respuesta a diferentes requerimientos de la audiencia sobre algunos títulos emitidos en este contenedor cinematográfico en los que se veían "actitudes machistas y sexistas".

Lo cierto es que esta petición ha generado un intenso debate en las redes sociales. Incluso José Pablo López, presidente de RTVE, llegó a cruzarse mensajes con Manu Marlasca porque el de Mediaset posteó: “El plan para idiotizar a la sociedad sigue adelante sin fisuras”.

Lola Flores en ‘El taxi de los conflictos’.

López entonces le replicaba que “lo que tú llamas 'idiotizar' otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas”. El malagueño destacaba que bajo el humor de las películas estaban los valores franquistas, y que queda mucho por hacer al respecto.

Aunque muchos se han llevado las manos a la cabeza por esta advertencia que aparecerá en las películas, la iniciativa no es del todo nueva. En 2014, Elena Sánchez Caballero, la entonces Defensora del Espectador, Oyente e Internauta, pedía a la dirección de TVE que se contextualizasen las películas que se emitían dentro de Cine de Barrio.

“No es la primera vez que recibimos una comunicación al respecto, pues resulta ‘chocante’ encontrar este contenido en una TVE de 2013. Por eso volvemos a recomendar que se contextualicen los contenidos a lo largo del programa y que se explique la enorme diferencia sociológica entre el año de producción de las películas y de la actualidad”, señalaba por entonces la Defensora.

En aquella ocasión, las quejas vinieron por la emisión de la cinta El taxi de los conflictos, de 1969, en la que un personaje le dice a otro que dé palizas a su esposa. A pesar de que entonces la película generó un pequeño debate, Cine de Barrio continuó emitiéndola. Su último pase, sin ir más lejos, data del pasado mes de enero.

Se trata de una cinta musical, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y Mariano Ozores, y protagonizada por Juanjo Menéndez. Una película en la que Marisol canta su Corazón contento, Lola Flores Que me coma el tigre, y Carmen Sevilla, Será el amor. Por el taxi de Tadeo, el protagonista, pasarán todo tipo de personajes, y tendrá que descubrir quién se ha olvidado un bebé en su vehículo.

Lina Morgan en 'La tonta del bote'.

Aunque sean largometrajes con más de 50 años en algunas ocasiones, lo cierto es que es fácil encontrar actitudes machistas, racistas o xenófobas, entre otras, en buena parte de las películas de Cine de Barrio, incluso en esas que se emiten todos los años.

Por ejemplo, en Marisol rumbo a Río, vista por última vez en el programa en 2021, existen todo tipo de actitudes racistas con el personaje de Copito (Joelle Rivero), una niña negra que trabaja criada en casa de Mariluz, la hermana gemela de Marisol. Tanto es así que, en un momento dado, ella misma se inventa un cuento de un hombre negro se mete en la nieve, se vuelve blanco y se convierte en presidente de los Estados Unidos.

En Sor Citroen, la monja que encarnaba Gracita Morales recrimina a una mujer maltratada que no tiene aguante, pese a que su marido la agreda por no hacer bien las tareas del hogar. En La tonta del bote, vista por última vez en 2023, Lina Morgan interpreta a una huérfana que es sirvienta de la mujer que la recogió, y a la que vemos cómo abofetean o incluso le meten patadas en las costillas si no realiza bien una labor de costura o de cocina. Y cuando va a misa a desahogarse, el cura le dice que aguante y ofrezca sus sacrificios.

Imagen de 'Cine de Barrio'.

Y qué decir de Es peligroso casarse a los 60, emitida este abril, en la que el personaje de Paco Martínez Soria es abiertamente racista, y su hija (Adriana Ozores) se termina enamorando de un hombre negro, algo que para él es sinónimo de mala suerte.

Antonio Ozores hace del suegro de Martínez Soria, y para ello le tiznan la cara de color oscuro y le hacen hablar un idioma inventado. El personaje protagonista acabará viendo a la raza negra de otra manera al final de la cinta, pero sobre todo, porque descubre que tienen mucho dinero.

Y así, podrían ponerse otros muchísimos ejemplos más. La cuestión es si existe realmente la necesidad de aclarar que “las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época”. Ya el propio debate que dirige Inés Ballester se encarga de hacerlo de alguna forma.

Y si ese mensaje habría que ponerlo también cuando se emitan otras películas de muchas décadas atrás, como Lo que el viento se llevó, o Dumbo, de las que sí que se hacen advertencias en las plataformas por sus contenidos racistas en este caso.