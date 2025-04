Alexia Rivas y Alejandra Rubio, en shock tras descubrir la identidad de una influencer acusada de robar: "Sin palabras"

Fiesta ha informado de una noticia muy grave este pasado Jueves Santo, 17 de abril. El magacín presentado por Emma García revelaba que una conocida influencer está siendo investigada por estar involucrada presuntamente en el robo a un millonario mexicano en el hotel Wellington de Madrid. Una creadora de contenido a la que conocen tanto Alexia Rivas como Alejandra Rubio.

Según señalaba Alejandro Entrambasaguas en una conexión desde las inmediaciones del hotel, este empresario había quedado para reunirse tanto con la influencer como con otra chica para tomar un almuerzo. Al regresar a su suite, en la cuarta planta de este hotel de cinco estrellas, situado en pleno corazón del distrito de Salamanca, descubrió que la caja fuerte de su habitación había desaparecido.

El magacín señalaba que la Policía Nacional estaba investigando a esta creadora de contenido, por estar implicada supuestamente en el robo, que se produjo en septiembre de 2024 y a plena luz del día.

Fiesta conocía la identidad de esta influencer. Sin embargo, dado que se trata de una investigación que acaba de comenzar, el programa optaba por no revelar su nombre a los espectadores. Eso sí, a los que sí se les enseñó su identidad fueron a los colaboradores y la presentadora.

Entre ellos, Alexia Rivas. Resulta que la periodista es amiga de esta influencer. La periodista se ha quedado completamente perpleja al descubrir el nombre de la implicada, dado que está imputada por un presunto robo con fuerza y cuyo nombre aparece en el atestado.

'Fiesta'.

“Me han dicho quién es y yo he sido bastante amiga de esta persona, me he quedado de piedra”, expresaba la colaboradora completamente en shock, quien señalaba que dicha creadora de contenido había tenido un vínculo de amistad también con el hijo de la duquesa de Lugo.

“Es una persona muy conocida en el mundo de la noche de Madrid, ha sido íntima de Froilán y yo la conozco desde hace diez años. Es una persona que se movía en círculos de gente muy conocida”, compartía Rivas. Pero no ha sido la única que reaccionaba a la identidad de esta influencer imputada.

'Fiesta'.

El equipo de Fiesta descubrió que dicha investigada y Alejandra Rubio se seguían mutuamente en Instagram. De ahí, que un reportero del magacín buscase la reacción de la hija de Terelu Campos, quien también se quedaba sin palabras al descubrir la noticia. “Me estás dejando loca. ¿Me estás vacilando o qué?”, compartía.

“Es una chica que conozco desde hace mucho tiempo”, agregaba. Eso sí, a diferencia de Rivas, la pareja de Carlo Costanzia Jr. señalaba que era una conocida y no una amiga. “Me choca, nunca te esperas una noticia así. Es una niña que ha sido educada conmigo. Siempre se ha comportado y no te puedo decir nada más porque no sé nada de su vida”, declaraba.

'Fiesta'.

Tal y como revelaba Fiesta, el robo se produjo en septiembre de 2024 y se sustrajeron joyas valoradas en 500.000 euros. El documento policial señalaba a la influencer como la que ideó el hurto, quien tuvo cómplices. Los imputados son tres jóvenes veinteañeros, acusados de robo con fuerza.

Alejandro Entrambasaguas aseguraba que se había comunicado con la presunta investigada, la cual aparecía en los vídeos que han ayudado a la Policía Nacional a detenerla. Aunque dicha implicada había negado su participación en los hechos, al parecer “se quedó blanca” cuando el colaborador le revelaba que el magacín había tenido acceso al atestado.

Alejandra Rubio en 'Fiesta'.

“Dice que tiene una relación de amistad con el empresario, que no tuvo relación con los asaltantes y echa la culpa a los agentes”, compartía Entrambasaguas. A pesar de la gravedad de los hechos, el programa no quiso revelar la identidad de la creadora de contenidos, para evitar entorpecer el proceso judicial.