José Mota deja sin palabras a Calleja por su profunda reflexión sobre la muerte: "El '¿Y si?' no hay que perderlo nunca"

Uno de los aspectos que han hecho a Universo Calleja uno de los formatos más queridos de Mediaset es que ofrece mucho más que una simple aventura. El encuentro del montañero con los famosos suele dejar conversaciones profundas sobre varios temas. Por supuesto, no ha sido esta entrega emitida el pasado miércoles 16 de abril una excepción. José Mota ha lanzado una interesante reflexión sobre la muerte.

Este pasado episodio, ha dejado momentos como la confesión de Laura Escanes hablando del aborto al que se sometió cuando estuvo casada con Risto Mejide o el motivo por el que Mercedes Milá no había visitado todavía Egipto. En el caso de Mota, ha sido el propio Calleja quien sacó a colación unas palabras que compartió el humorista sobre la muerte que le impactaron profundamente.

Jesús Calleja señalaba que, en una ocasión tuvo la oportunidad de escuchar a José Mota reflexionar sobre la muerte y confesaba, en este momento a solas, que fue algo que logró apasionarle. "No me digas que, creyéndolo a pies juntillas, no te hace de la vida un tránsito no intestinal, sino un tránsito verdaderamente distinto", señalaba el comediante.

“No es lo mismo que pienses que cuando te mueres, te mueres para siempre, que me voy a morir pero voy al más allá o me hermano con el Dios en el que creo”, manifestaba Mota. El humorista señalaba que ya sólo porque exista esta incógnita, a la que el ser humano todavía no ha dado una respuesta, lo que hace que considere que siempre hay que dar el beneficio de la duda.

“Por eso digo yo que el '¿Y si, sí?' no hay que perderlo nunca”, compartía Mota, con Calleja encantado con la frase, que no dudó en pedirle que repita. Precisamente, el humorista ha vivido un momento de lo más intenso en este viaje por Egipto. El grupo tuvo que subir por una empinada escalera para llegar a la cámara del rey.

José Mota y Jesús Calleja en 'Universo Calleja'.

Eso provocó que se viviese una situación claustrofóbica, que dejaba al humorista completamente pálido. Tal y como señalaba Calleja, Mota estaba “blanquín como la camisa”. De hecho, el montañero tuvo que distraer al humorista para ayudarle a sentirse mejor, expresando que iban a presenciar una cámara construida 4.000 años antes.

José Mota en 'Universo Calleja'.

A pesar de ello, Mota seguía incómodo, al tener su cara un “blanco nuclear”. El comediante expresaba que ese espacio tan reducido no le estaba haciendo sentir bien. Por otro lado, Santiago Segura advertía que había que tener cuidado con las paredes, en las que había hongos que podían intoxicar los pulmones. A pesar de ello, Mota pudo llegar hasta la cámara del faraón.