Alejandra Rubio no se muerde la lengua y señala a Sandra Aladro: "Yo también era amable, hasta que me acosáis"

Jueves Santo y festivo en la mayoría de la geografía española. Aun así, el magacín Vamos a ver de Telecinco no iba a fallar a su cita con los espectadores. Aprovechando la presencia de Alejandra Rubio en plató, se le preguntaría directamente por varios temas de actualidad que afectan de lleno a su familia.

"Entiendo y apoyo que mi madre vaya a tomar medidas legales", respondía sobre las últimas acusaciones que dejan en muy mal lugar a Terelu Campos, cuando era presentadora de Con T de Tarde, en Telemadrid.

Sobre el asunto del gusto por los tigretones de su tía Carmen Borrego también quiso dar su opinión: "En mi familia se comen muchos tigretones y no es broma. Mi primer antojo embarazada fueron los tigretones. Había días que me los compraba Carlo en el chino de mi barrio. Qué tiene de malo que Carmen quiera tigretones...".

Por su parte, Alexia Rivas iba a hacer referencia al último encuentro televisivo entre José María Almoguera y Carmen Borrego, una terapia en De viernes: "Es el que más ha criticado el show de las Campos y es el que peor lo está haciendo. De momento, Alejandra no ha hecho lo que hace él, que es poner verde a su madre. Es una persona que quería esto y lo ha conseguido".

En este sentido, Sandra Aladro rompía una lanza a favor de Almoguera: "Es el más amable de toda la familia". Al instante, Alejandra Rubio, visiblemente molesta, no tardaba en responder a la periodista: "Di también que es el más amable porque ha trabajado en una redacción y yo no".

"Es perfectamente consecuente con la decisión que ha tomado. Cuando hay cámaras fueras de los platós es absolutamente encantador, hay que decirlo al igual que no tenía sentido forzar una ruptura con su madre porque era poco creíble", seguía reforzando sus pensamientos la periodista del corazón.

"Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Era amable, al principio, hasta que me acosáis. Si tú dieras con tu agencia la misma turra que me dáis a mí todos los días de la vida, pues igual José María también salta", echaba en cara Alejandra Rubio la labor de la agencia de noticias que dirige Sandra Aladro.

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"Me voy a callar... Yo no voy por detrás, ni negocio cosas con revistas ni con periodistas de la calle. Yo soy como me véis, si un día me tengo que enfadar lo hago. Pero yo voy de frente. Cuando he tenido un problema con alguien voy a la cara", hablaba Alejandra Rubio sin morderse la lengua.

"He hablado de ser consecuente y eso significa tener que dar el paso de formar parte del mundo del corazón, bien dando entrevistas o trabajando en televisión. Luego hay que entender que por la calle toca ser amable. Es muy consecuente, tu primo", le volvía a incidir Aladro a la hija de Terelu Campos.