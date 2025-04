Una soltera de Alicante rechaza a su cita en 'First Dates' y señala directamente al programa: "Pedí a alguien como Richard Gere"

Como una noche más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrir para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates se ha convertido en el dating show de referencia de Cuatro, gracias al liderazgo de Carlos Sobera y a los grandes momentos protagonizados en sus citas a ciegas.

En la emisión de este miércoles, los espectadores iban a conocer a una de esos solteras que dejan huella en el programa. Francisco tiene 69 años, es pintor jubilado y viene de Valencia. "Aunque tenga mi edad, me considero una persona de 45 años", se presentaba el soltero ante las cámaras de First Dates.

"Yo hasta la muerte soy rockero. A mí no me quita nadie los anillos o me dice no te pintes las uñas. Ahí, sí que cortamos", señalaba Francisco sobre su forma de vida. "La gente dice que mis cuadros son muy bonitos", comentaba también el valenciano.

"Llevo unos dos años solo, pero me he sentido solo hará como 8 años. Cuando estoy enamorado soy una persona que lo da todo. Creo que es mi defecto, por eso me han dejado. Aunque tampoco me gusta estar todo el día empalagoso", se confesaba sobre sus problemas en el amor.

La soltera que iba a tener la suerte de conocer a Francisco iba a ser Reme de 59 años y procedente de Petrer (Alicante). "Llevo 17 años sin tener relaciones", se presentaba la también empresaria y cocinera jubilada.

Francisco, en 'First Dates'

"Me ha dado buena impresión", no dudaba Francisco en opinar sobre su cita de esta noche, nada más verla. Por su parte, ella no tenía unos pensamientos tan positivos hacia él: "Tiene barriga. A lo mejor yo estoy peor que él, pero no me gusta un hombre con barriga".

"Nadie se lo cree, pero yo me he dedicado a mi restaurante y a mi hija que la he criado. La hostelería es muy esclava, yo era cocinera y llevaba cinco trabajadores a mi cargo", explicaba Reme sobre su total dedicación a su profesión.

Reme, en 'First Dates'

"En sus cosas y las que tengo yo, congeniamos súper bien. Tenemos las ideas iguales. Yo no tengo ningún tatuaje pero no me importa que la persona tenga. Que lleve sus anillos y uñas tampoco. Se lo he preguntado por curiosidad", comentaba Reme sobre el aspecto de su cita y sus pensamientos.

"Me parece guapa porque la veo una persona sencilla. Lo que dice, lo dice de verdad y lo siento", opinaba Francisco sobre su cita de esta noche en First Dates. "He encontrado una persona muy compatible conmigo, muy buena y detallista", añadía también la soltera de Alicante.

Momento de la cita entre Reme y Francisco, en 'First Dates'

"Es un hombre encantador y amoroso. Le gusta todo como a mí, pero sin embargo hay una cosa que no es la que yo pedía, por ejemplo, que a mí no me gustan los hombres barrigones. El prototipo de hombre que me gusta a mí es como Richard Gere, eso es lo que yo pedí", no dudaba en recriminar al equipo de First Dates que no había cumplido sus exigencias.

Como era evidente, la decisión final estaba vista para sentencia. "Lo he pasado muy bien pero yo tengo otro prototipo de hombre. Quiero ser amiga tuya y nos damos el teléfono, pero para quedar una segunda cita no, porque no me gusta engañar a nadie. Me ha faltado la chispa", rechazaba directamente Reme a su cita.