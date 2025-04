Miguel Frigenti, colaborador de 'Fiesta': "No entiendo la decisión de Anita al no escoger a Makoke, la dejó con su archienemiga"

La unificación finalmente llegó a Honduras y tuvo sus consecuencias. Nieves Bolós, Makoke y Manuel se reencontraron con todos aquellos concursantes que no han sido expulsados durante todo el concurso, causando reacciones de todo tipo entre los supervivientes.

Un ejemplo de ello fue Anita, quien al ver a Manuel entrar en la Palapa no pudo evitar entrar en shock. Si hay un trío que no ha parado de resonar entre los espectadores es el de Anita, Manuel y Montoya. Tras su turbulento paso por República Dominicana, desde que llegaron a Cayos Cochinos protagonizaron numerosos desencuentros hasta que el programa los separó.

Cabe recordar que Anita fue infiel a Montoya con Manuel durante su paso por La isla de las Tentaciones y durante los primeros días de Supervivientes los tres convivieron en Playa Misterio, donde acabaron protagonizando fuertes discusiones. Una situación que Anita pensaba que ya había terminado.

Ahora, con la unificación, se han vuelto a ver las caras. Un reencuentro que la catalana recibió con desesperación luego de pasar unos días muy cerca del de Utrera. "Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con Montoya y no quiero que se fastidie otra vez", confesaba Anita frente a las cámaras de Supervivientes.

Ante su reacción, Montoya no dudó y la abrazó. "Para mí Manuel es una persona invisible, un concursante más que ha pasado por aquí", añadió por su parte el sevillano. Tales comentarios no dejaron indiferente a Manuel, quien también quiso aportar su opinión sobre la última decisión del programa. "Invisible no soy. Si me toca, me toca", dijo, respondiendo así a las reacciones de los supervivientes.

Desde que el reality de supervivencia extrema llegó a las pantallas de los españoles, ha sido comentado por numerosos tertulianos, entre ellos Miguel Frigenti, quien, durante las últimas semanas, no ha perdido oportunidad en comentar las acciones de los supervivientes en Fiesta, programa de Telecinco.

Ahora, ha aprovechado sus redes sociales para exponer su opinión sobre los últimos movimientos de Anita, quien, al ser líder, tuvo que tomar la decisión de escoger entre Nieves Bolós, Makoke y Manuel.

Aunque se planteó incorporar a Manuel a su equipo para librar a Montoya de un posible desencuentro, se decantó por Nieves, y no por Makoke como pensaban los espectadores.

Una decisión que fue comentada por Frigenti durante este miércoles: "Me gusta muchísimo Anita como concursante, pero hay ocasiones en las que flojea bastante", dejaba claro ante sus seguidores. Y añadió: "No entendí ni su reacción al ver a Manuel, ni su decisión de llevárselo a su isla en vez de escoger a Makoke, que la dejó con su archienemiga Laura", sentenció, dejando claro su desacuerdo con la catalana.