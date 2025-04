Alejandra Rubio, muy rotunda con Anabel Pantoja: "Yo no llevo a mi hijo a las procesiones de Semana Santa"

La Semana Santa siempre ha sido una fecha marcada en el calendario para la familia Campos. Por este motivo, el pasado Lunes Santo se trasladaron a Málaga para disfrutar juntos del paso de Jesús Cautivo por las calles de la ciudad andaluza.

Una tradición que vivió por primera vez Carlo Costanzia, uno más ya en la familia tras su reciente paternidad con Alejandra Rubio. A la cita tampoco faltó Terelu Campos, fiel a los orígenes de su madre, María Teresa Campos, que siempre mantuvo un nexo de unión con esta ilustre cofradía malagueña. Desde un balcón familiar, todos disfrutaron, un año más, de las tradiciones más cofrades en Andalucía.

Sobre estas imágenes, no dudaron en expresarse en el magacín de Vamos a ver, liderado en esta etapa festiva por Adriana Dorronsoro. "A Carlo le ha encantado, se le ha hecho corto también, hemos estado pocos días. Él es creyente pero no había estado nunca y fue mucho para él. La Semana Santa de Málaga hay que vivirla, impresiona", explicaba Alejandra Rubio sobre su estancia en la localidad andaluza.

"Mi madre está en la gloria, ahí con su gente, sus amigos de toda la vida, su familia. Está fenomenal. Todos los años es muy emocionante, el ambiente consigue que te emociones", apuntaba también la hija de Terelu Campos.

Por su parte, la periodista Sandra Aladro no dudaba en preguntarle directamente: "Ha sido la oportunidad perfecta para que tu enorme familia de Málaga pueda conocer a tu hijo. Entiendo que no lo habían conocido todavía".

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"Sí, bueno. Lo que pasa es que yo al niño no lo he llevado ahí, con todo el mundo. Porque es muy pequeño todavía, mucha gente por la calle y todo...", justificaba Alejandra Rubio la ausencia de su hijo Carlo en esta celebración religiosa.

A raíz de esta respuesta, Giovanna González le hacía referencia la actitud de Anabel Pantoja sobre la presencia de su hija Alma en una procesión de Córdoba: "La vimos con la niña, llevándola. Tú eso, por ejemplo, ¿no lo has hecho?".

"No, no. A mí, me parece fenomenal que ella lo haga pero yo no", sonreía, entrecortada, la colaboradora de Vamos a ver sobre el asunto. Posteriormente, Pepe del Real le recriminaba a Rubio sobre el vestido blanco que eligió para la ocasión: "Mi suegra me dijo que las chicas tienen que llevar los hombros tapados. Estabas estupenda, pero quizás subirte un poquito la manga".

"Yo no he faltado el respeto a nadie, tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana. No estáis acostumbrados a verme arreglada, no lleva transparencias y no se me ve escote. Mi madre es la más carca para esas cosas y no me dijo nada", se defendía Alejandra Rubio por el vestido que lució el pasado Lunes Santo.

Pepe del Real opina sobre el vestido de Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

La hija de Terelu Campos continúa su plan conservador y mantiene en segundo plano a su hijo Carlo, incluso en unas fechas tan especiales para ella y su familia como es la Semana Santa. Las apariciones públicas con el bebé no existen, por ahora.

En contraposición, otro de los nombres del momento, Anabel Pantoja, no ha dudado en llevar a su hija Alma a ver las procesiones de Córdoba y Sevilla. Además, también compartió esos emotivos momentos en sus redes sociales.