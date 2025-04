"¿Podemos bajar un poco la luz de plató?": una concursante de 'MasterChef 13' se queda dormida en pleno programa

13 ediciones de MasterChef son más que suficientes para saber que los concursantes trabajan bajo unas importantes condiciones de presión. No todos los aspirantes pueden soportarlo, solo algunos son capaces de relajarse al cien por cien. A veces, demasiado.

Fue el caso de Ana María, que hizo amago de quedarse dormida allí mismo, en plenas cocinas del talent show de Televisión Española. Sucedió mientras el jurado valoraba la creación de Ismael. En la primera prueba, los participantes debían elaborar un plato libre con ingredientes que seleccionasen de tres máquinas expendedoras.

Solo contarían con 15 mastercoins, "la moneda oficial de MasterChef", por lo que tendrían que escoger bien en qué alimentos gastarlas. El GEO presentó almejas con tomate con falsa salsa verde. "Te voy a decir una cosa, me gusta la estética", comentaba Jordi Cruz.

Eduardo Casanova, uno de los invitados de esta entrega, le daba la razón: "A mí también, la verdad. Es increíble. Parece que no me estoy comiendo una almeja". "Has hecho un plato bonito, con un sofrito que le da un toque interesante", señalaba Cruz, aplaudiendo "el temple y la tranquilidad" de Ismael.

Aunque, para "temple y tranquilidad", lo de Ana María. A la jiennense no paraban de cerrársele los ojos, hasta el punto de que parecía que se iba a dormirse de pie. "He intentado hacerlo lo mejor posible con lo que tenía", explicaba el agente. En ese momento, Pepe Rodríguez le pidió un poco de silencio.

"¿Puedes hablar un poco más bajito? ¿Podemos bajar un poco la luz de plató? Ana María, no te queremos despertar", aseguró Rodríguez, conteniéndose la risa. "No, no, estoy bien, Pepe. Gracias", afirmó ella. El GEO se disculpaba con su compañera: "Perdón, Ana María". "Venga, idos por ahí sin hacer ruido. Delante de cocinas", susurró el dueño del restaurante El Bohío.

Nueva concursante

Tras la baja de Flores la semana pasada, que no pudo continuar por sus problemas de espalda, el formato de Shine Iberia se vio obligado a cubrir su hueco. La afortunada fue Clara, una profesora valenciana de Geografía e Historia que en verano también es cantante de orquesta.

Fue una noche en la que los espectadores de la pública dijeron adiós a Eva, que se convirtió en la tercera expulsada de MasterChef 13. La madrileña no pudo evitar romperse al conocer el veredicto de los jueces: "Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida".