Kiko Matamoros, sin piedad contra un colaborador de 'El Chiringuito': "Minusválido intelectual y perrito faldero"

Todo futbolero seguro que ha oído escuchar de El Chiringuito de Jugones. Este programa de televisión se centra en la actualidad futbolística, especialmente en torno a LaLiga, la Champions League y los principales clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona. Se emite de domingo a jueves a partir de las 00:00 horas en el canal Mega, perteneciente al grupo Atresmedia.

El programa es presentado y dirigido por el periodista deportivo Josep Pedrerol.​ Entre los colaboradores habituales se encuentran figuras como Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Edu Aguirre, Juanma Rodríguez o José Álvarez, cada uno aportando su perspectiva y estilo particular.

En las últimas horas, uno de los integrantes de El Chiringuito ha recibido unas sorprendentes críticas en redes sociales, tras hacerse eco de la última expulsión de Kylian Mbappé frente al Deportivo Alavés. Una jugada polémica que cuenta con variedad de opiniones sobre la gravedad o no de la acción realizada por el delantero francés del Real Madrid.

El pasado domingo, el periodista José Álvarez publicaba un tuit en la red social X, antiguo Twitter, comentando lo sucedido: "Entrada salvaje de Mbappé que debería dejarle fuera de la final de Copa. Podría haber lesionado a Antonio Blanco para muchos meses. Qué locura". La publicación alcanzaba más de 90.000 visualizaciones y 2.184 me gustas, además de disparidad de opiniones.

Lo que no esperaba Álvarez es que uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla iba a reaccionar directamente a sus opiniones en redes sociales. Esa persona, no iba a ser otra que el siempre polémico Kiko Matamoros.

El flamante fichaje de TVE es uno de los colaboradores más ácidos de la televisión y se caracteriza por no morderse la lengua sobre ninguna situación. Además de los platós, Matamoros no duda en expresar sus opiniones en redes sociales sobre política, economía, deportes o crónica social. Esta vez, no dudó en responder al periodista valenciano y seguidor del FC Barcelona.

"Eres un minusválido intelectual, un perrito faldero, un ignorante y un ejemplo práctico del servilismo más sonrojante. Un p... meme", respondía de manera tajante, en la red social X, al tuit de José Álvarez sobre Mbappé.

No es la primera vez que el que fuera colaborador de Sálvame o de Ni que Fuéramos Shhh se ha mostrado crítico con El Chiringuito de Jugones. El pasado domingo, también publicaba un comentario sobre el programa deportivo, en respuesta a la pregunta de '¿qué os parecen los comentarios de los fenómenos de Movistar?'.

"Los hay peores en el Chiringuito, incluso de los que se dedican, siendo madridistas, a trabajar para Dazn", apuntaba el nuevo tertuliano de La familia de la tele, magacín vespertino de La 1 que verá la luz el próximo día 22 de abril.

Sobre la actualidad del colaborador de televisión, más allá de este nuevo proyecto profesional, recientemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Así, compartía en sus redes una imagen desde el hospital: "Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos".

"Lo que sí os puedo contar es que era una cirugía para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida, ya casi dos años, relacionada con el aparato digestivo, pero que gracias a Dios ha salido todo bien y está recuperándose y camino a llevar la vida que siempre ha llevado, es decir, una vida normal", explicaba Marta López Álamo, la actual esposa de Kiko Matamoros, sobre el asunto.