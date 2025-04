Rocío, invitada de ‘El diario de Jorge’: “La diferencia de edad con mi marido está siendo un problema”

En El diario de Jorge cada día personas anónimas se dejan caer por el plató de Telecinco para contar algunas historias muy personales y, en medida de lo posible, cerrar heridas o saldar cuentas del pasado. O del presente, tal como le ha ocurrido este lunes a Rocío, una de las últimas invitadas.

Esta mujer le contó a Jorge Javier Vázquez que está casada con un hombre 13 años menor que ella, y que llevan juntos ya 18 años. “Muchos sin hacer absolutamente nada, tantos que ni te acuerdas”, apostillaba el presentador, en referencia a las relaciones íntimas, un tema muy recurrente en el programa.

“Y aparte que la familia de él se piensa que eres la manipuladora y por eso no va a ver a su familia”, apostillaba el comunicador catalán. “Es que ni llama, si no me llama ni a mí”, se lamentaba la invitada. De su pareja, Isaac, destacó que está “todo el día con el móvil”, y que cuando entra al baño se puede pasar dos horas mirándolo. “Cuando escucha emergencia sabe que tiene que salir pronto”, deslizaba Rocío, que aseguró haber pensado instalar un baño portátil en su casa.

“¿Puede que él esté tonteando con otra?”, preguntaba de manera concisa Jorge Javier. “Sí, un poquito desconfío. Y viene de trabajar de 12 horas, y entre que se ducha, se afeita, es que a veces no lo veo. Me voy a dormir a las diez de la noche y él se queda cenando solo”, seguía relatando la invitada.

Tras escuchar su relato, entró en el plató Isaac. Y él cree que su relación está “en perfecto estado de revista”. Por eso, se quedó helado cuando Jorge le puso un vídeo de Rocío quejándose. “La diferencia de edad con mi marido está siendo un problema. Es un vago, no hace nada en casa, no soy su madre y tampoco me siento su mujer. No tenemos comunicación y siento que me ignora”, sentenciaba ella.

Isaac no sabía qué decir. “No me lo esperaba. A ver, algo de razón tiene”, reconocía. Pero Jorge, al más puro estilo de La isla de las tentaciones, le dijo que todavía había más. “Mi marido no presta atención a su familia y ellos me culpan a mí. Dicen que lo manipulo porque soy mayor que él”, seguía lanzando Rocío, cansada de que su familia política no conozcan la realidad.

Para Isaac, Rocío tiene razón “en parte”. “¿Hay una tercera persona?”, le preguntaba directamente Jorge, y él lo negaba, pues solo veía un desgaste en la relación. Finalmente, Rocío entró en plató y le dijo a su marido que está “harta”, y que él lo sabe porque lo han hablado. “Supongo que la diferencia de edad (es un problema). Yo te dije que llegaría un día que no te buscaría más. No necesito un amigo, necesito un marido. Y no lo tengo, en ningún sentido, y cada vez vamos a peor, y no quiero ir a peor contigo”, le pedía.

Rocío e Isaac en 'El diario de Jorge'.

Rocío aseguraba que Isaac cada vez le ignora más, y que no tiene razón en parte, sino en todo. “Hago cosas y no te das cuentas… Es que parece que no haga nada y tampoco es así”, se defendía Isaac como podía, añadiendo que sí que podría hacer más, sin entrar en detalles.

“¿Quieres continuar con él?”, le preguntaba Vázquez a Rocío. “Sí, claro. Pero es difícil porque soy mujer y yo siento también. Lo que tengo miedo es que se cruce alguien”, lanzaba. Antes de despedir a la pareja, Jorge Javier hizo una recomendación: “Isaac, esta noche, carricoche”.