Inés Hernand: "Desconozco cuál es el dato de corte de 'La familia de la tele'. Igual ni existe y esto es 'Corrupción en Miami"

Inés Hernand está de moda en Televisión Española. El próximo martes, 22 de abril, encarará el único reto que le faltaba por asumir en la Corporación: presentar un programa diario en directo. Sucederá en La familia de la tele, junto a María Patiño, Aitor Albizua y Belén Esteban.

En la presentación del formato de La Osa Producciones -responsables de Sálvame y luego Ni que fuéramos Shhh-, BLUPER pudo charlar con la abogada. Sobre su nuevo rol como presentadora, la madrileña cree que se generará "un efecto MasterChef". Es decir, "que la gente diga: 'Ay, qué divertida, es un poco rojilla, pero no pasa nada".

"Se habla de la batalla de audiencia contra Sonsoles Ónega o Jorge Javier, pero lo que me parece fantástico es incorporar a gente nueva a la tele", explica la también conductora del Benidorm Fest, acerca de atraer a nuevos públicos a la franja de la tarde como ha hecho Broncano con La Revuelta.

El debate está servido en cuanto al salto de los rostros de Sálvame a la pública, esos conflictos en los que incurriría TVE si se dan situaciones que eran habituales en Telecinco. "Me imagino que estarán trabajando en ello. La labor del presentador, en cualquier caso, es no permitir ciertas actitudes", señala Inés.

"Lo contrario a un debate es una dictadura, y en La familia de la tele podemos posicionarnos", asegura la entrevistada, que ataja de manera serena las posibles críticas: "No tenemos el propósito de jo... a nadie. Queremos que todos disfrutemos del entretenimiento de tarde. Y, si no se cumple con el dato de audiencia, como muchos querrían, pues al SEPE".

Belén Esteban e Inés Hernand posan en la presentación de 'La familia de la tele'. EFE

Hay que recordar que el primer contrato que La Osa ha firmado con RTVE únicamente incluye 65 programas, lo que hará que La familia de la tele se mantenga, al menos, hasta finales de julio en antena. Y, según se ha hecho público, la Corporación ha pagado 5,3 millones de euros.

¿Cómo fue ese momento en que te llaman para presentar el nuevo Sálvame?

Se me pusieron los ojos vidriosos. A cualquier persona que se dedique al entretenimiento, le comentan ese Hall of Fame y se viene abajo. Pero esto no es un nuevo Sálvame. Al contrario, creo que intentan desdibujarse. Quieren un magacín de tarde que incorpore una pluralidad de contenidos, con corazón y otras muchas cosas. Tendrá muchas capas.

Ya me lo dijo Mercedes Milá, la televisión tiene que ser imprevisible. Que nunca se sepa qué va a pasar esa tarde, y eso siempre lo han hecho muy bien Óscar, Adrián y Valldeperas. Han sabido crear su propio ecosistema.

"Se habla de la batalla de audiencia contra Sonsoles o Jorge, pero lo que me parece fantástico es incorporar a gente nueva a la tele"

¿Os han explicado cuál va a ser vuestro rol?

Puedo intuir que cada uno estará en lo que se sienta más cómodo, iremos testeando y probando. Todos estaremos como cuatro días, va a ser rotativo para no quemarnos. Será un programa abierto, igual vemos a otros colaboradores coger protagonismo llegado el caso. Digo que me lo imagino así, porque no nos han dicho nada.

En diciembre hiciste una visita al pisito de Ni que fuéramos Shhh. ¿Te lo tomaste como un test?

No lo sé, pero, de ser así, salió muy bien. Me vinieron a buscar con un móvil apuntándome, con las famosas misiones estas que tienen. Eso es cubismo, es Marina Abramović.

Inés Hernand acudió a 'Ni que fuéramos Shhh' el pasado diciembre. TEN

La cantidad de gente joven que va a conectar con la tele... Ese es el verdadero éxito de este formato. Se habla de la batalla de audiencia contra Sonsoles Ónega o Jorge Javier, pero lo que me parece fantástico es incorporar a gente nueva a la tele. Internet fragmenta, la tele une.

Entonces, ¿queréis ser 'los Broncanos' de la tarde?

Queremos ser lo que somos: La familia de la tele. Broncano solo hay uno y Belén Esteban solo hay una. La gente que estaba acostumbrada a consumir el digital sigue consumiendo el digital de La Revuelta. Tú ves el sumatorio de su audiencia en competencia con Pablo Motos y, vale, a lo mejor no ha incorporado tanto volumen de espectadores. Pero sí ha generado un debate entre la gente joven.

"Lamento que 'Pase sin llamar' no haya visto la luz. No sé si la verá en algún momento, no es mi decisión"

Te pones al frente de La familia de la tele habiendo grabado Pasa sin llamar, que ni siquiera ha visto la luz.

Todos los formatos que tienen pluralidad de presentadores requieren de un tiempo de adaptación, de entender qué se quiere contar. A partir de ahí, lo encaro bien. Lamento que no haya visto la luz. No sé si la verá en algún momento, no es mi decisión. Yo lo viví divinamente.

Quizá, el gran conflicto es que en TVE no se puede hacer lo que se hacía en Sálvame.

Entiendo el debate y me imagino que estarán trabajando en ello. La labor del presentador, en cualquier caso, es no permitir ciertas actitudes. Y eso va de la mano con el trabajo de un director, como en todos los directos. Si me desmadro yo, hay personas igual de vehementes que pueden decir: 'Por favor, que alguien le diga a esta chica que deje de hipotecar sus próximos 35 años de cotización'.

Inés Hernand, en una rueda de prensa en el Benidorm Fest 2025. RTVE

¿Te aseguraste de que se iban a controlar esas situaciones cuando aceptaste la propuesta? ¿O lo das por hecho al tratarse de TVE?

Hay muchas cosas que se firman y luego no se cumplen. Otras se cumplen sin haberse firmado. Tengo unas directrices y una línea editorial personal que es clara y llevo a cabo desde que tengo 13 o 14 años. Hay cosas que me cuestiono o corrijo sobre la marcha si son sujeto de revisión.

Al nivel en el que vamos a estar, el de un programa de entretenimiento, no creo que se den esas situaciones. Imagínate que sale el tema de la gestación subrogada. Pues yo ahí puedo decir: 'Esta es mi opinión personal y la digo en mi nombre'. Lo contrario al debate es una dictadura, así que podemos posicionarnos.

Sobre los límites de 'La familia': "Imagino que están trabajando en ello. La labor del presentador, en cualquier caso, es no permitir ciertas actitudes"

¿Qué le dirías a esa gente que está en contra de que se destine dinero público a contratar a los que fueron rostros de Sálvame?

Tú tienes que tener mucha conciencia de lo público y lo jurídico para atacar eso y que sea la mayor de tus preocupaciones. Primero, tienes que entender qué es la Corporación RTVE, cómo se entra ahí. Cómo incluso las personas que estamos elegidas para estar ahí no estamos adscritas a una ideología o somos afines a un grupo de productoras. Esto va por licitaciones, cosas que se votan. Desde luego, si crees en lo público, no hay nada más democrático.

Si no estás de acuerdo, pues algo tendrás que hacer para intervenir. Yo estoy en contra de los fondos buitre y el otro día fui a manifestarme. El debate no es tan reduccionista, no es simplemente qué opinas de que le paguen dinero público a Belén Esteban. Belén Esteban no es lo contrario a pagar hospitales públicos. El dinero de los hospitales públicos es un dinero destinado a la comunidad autónoma y tiene que ver con la gobernanza de la autonomía.

Inés Hernand en 'No sé de qué me hablas'.

Tu compañero Aitor Albizua dice que el entretenimiento también es un servicio público.

Desde luego. El promover espacios de debate, en el que se representen distintas realidades y discursos, fomenta algo que puede estar en carencia en el momento que vivimos. Lo digital fragmenta, ya lo he comentado. No tenemos el propósito de jo... a nadie, ni de hacer sufrir. Queremos que todos disfrutemos del entretenimiento de tarde. Y, si no se cumple con el dato de audiencia, como muchos querrían, pues al SEPE.

¿Se os ha puesto ese dato de corte?

Creo que se pone en todos los contratos, es una audiencia de corte. Desconozco la nuestra. Lo digo por otros contratos de otros proyectos. Igual ni se ha puesto y esto es Corrupción en Miami.

"No tenemos el propósito de jo... a nadie. Queremos que todos disfrutemos del entretenimiento de tarde. Y, si no se cumple con el dato, como muchos querrían, pues al SEPE"

¿Cómo vivirías que no se llegase al dato esperado?

No puedes frustrarte por eso. Eso es como el amor o las relaciones de amistad. Cuando uno intenta dar lo mejor de sí mismo y no hay una bisagra, pues poco se puede hacer. Lo quiero vivir con absoluta y profunda tranquilidad, que es lo que me caracteriza.

¿Qué objetivo tienes como presentadora de La familia de la tele? ¿Te morderás más la lengua o te desmelenarás del todo?

Soy la que soy, me cuesta disociarme de mí misma. El propio formato promueve algo divertido, humorístico y de entretenimiento, así que puede producirse 'el efecto MasterChef'. Que la gente diga: 'Ay, qué divertida. Es un poco rojilla, pero no pasa nada"

Inés Hernand presentó 'Gen Playz'. RTVE

¿Te preocupan las críticas en el ámbito político?

Cuando hay verdad en un programa, la gente lo respeta. Los profesionales caemos en el error de infantilizar a la audiencia. Si se les ofrece una cosa de calidad, la gente se va a dejar llevar por eso. Si alguien lo critica, La familia de la tele es un producto subjetivo y se aceptará con cariño. Lo que me molestaría de verdad son las críticas 'por la cara'.

No voy a entrar en debates, ni en partidos políticos, ni nada. No me gusta. El político que se dedique a hacer política y a luchar por los intereses de los ciudadanos. Que haga eso y no se meta. Igual que yo no me meto y me meto en el humor, lo social y lo antropológico.