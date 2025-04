El día que Mario Vargas Llosa visitó 'MasterChef Celebrity' con Isabel Preysler para dar una sorpresa a Tamara Falcó

El Premio Nobel de Literatura 2010, Premio Cervantes 1994 y uno de los pocos autores hispanos en ser publicado en la prestigiosa Biblioteca de La Pléiade, Mario Vargas Llosa, falleció este domingo en Lima, Perú, a los 89 años.

De amplio legado literario, Mario Vargas Llosa pasó a ser persona de interés para la prensa rosa por sus relaciones amorosas, que de una forma u otra marcaron toda su vida. En especial, desde que comenzase una relación con Isabel Preysler, conocida celebridad española y gran protagonista de las portadas del papel couché español.

Y gracias a ese noviazgo, Mario Vargas Llosa acabó saliendo en el prime time de RTVE, en uno de los programas más vistos: MasterChef Celebrity. Y ocurrió en el año 2019, cuando Tamara Falcó, hija de Isabel, participó como aspirante del formato de Shine Iberia y se hizo un hueco hasta la gran final, en la que se batió en un duelo final contra Félix Gómez. Una temporada en la que fue un secreto a voces que Tamara acabaría llevándose la victoria, como bien se encargaron algunos de filtrar.

Lo habitual de MasterChef es que a los duelistas los acompañen sus familiares más cercanos. Y para apoyar a Tamara en el último cocinado fueron como invitados Isabel Preysler, madre de Tamara, junto a su entonces pareja Vargas Llosa y también Sandra Falcó, hermana de Tamara por parte de padre.

Para Tamara fue una auténtica sorpresa esta visita. Y no se imaginaba que su madre pudiera estar en el concurso. “No le gustan nada los platós y no sabía si iba a venir o no”, reconocía la que actualmente es colaboradora de El Hormiguero en Antena 3.

En aquella ocasión, Isabel aseguró que Tamara había heredado la mano en la cocina que tenía su madre. Y bromeó con el hecho de que hubiese estudiado más para el programa que cuando estaba en el colegio.

“Tamara ha estado concentrada en la cocina y nos ha dejado a Isabel y a mí fascinados, porque ella suele ser un poco más voluble, pero esto se lo ha tomado con gran seriedad”, confirmaría Mario Vargas Llosa en ese sentido. El escritor incluso acabaría posando junto a Tamara con el premio del programa, una vez fue proclamada vencedora.

Vargas Llosa con Tamara en MasterChef.

Aquella visita de Mario Vargas Llosa a los fogones de La 1, emitida el 27 de noviembre de 2019, logró anotar un 25,8% de cuota de pantalla y 2.774.000 espectadores, unos datos que ya quisieran para sí cualquier programa actual de la televisión.