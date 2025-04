La vida actual de Chiqui, de ser una estrella en ‘GH’ y ‘Supervivientes’ a estar sin trabajo: "He necesitado ayuda"

Almudena Martínez, apodada Chiqui tras su destacada aparición en Gran Hermano 10, rápidamente se convirtió en una de las figuras más queridas y conocidas en la televisión española. Su carisma la hizo destacar en programas como Supervivientes y Sálvame, pero después de su controvertida ruptura con Borja Navarro, optó por alejarse de los medios y llevar una vida más discreta. De hecho, la última vez que se tuvo noticia de Chiqui fue debido al profundo dolor por la muerte de su madre. Para conocer algo más de ella, hay que retroceder hasta el 4 de mayo del año pasado, cuando la murciana dejó una carta de despedida y desde entonces no ha compartido nada más. Su regreso a la vida pública se produjo a través del perfil de TikTok de una amiga cercana, quien quiso compartir la celebración de su 40 cumpleaños. Conmovida por el evento tan significativo y la gran cantidad de personas que se reunieron para celebrarlo, Almudena Martínez Lorente no pudo evitar emocionarse al soplar las velas de la tarta, mientras sus familiares y amigos capturaban ese momento tan especial. Esta situación le provocó una mezcla de sentimientos, especialmente después de haber atravesado el dolor más profundo al perder a su madre, algo que ella misma expresó en su carta.

En una entrevista a la revista Lecturas, con total sinceridad, Chiqui compartió que ha atravesado un momento "realmente difícil" tras la muerte de su madre, un impacto tan fuerte que cambió su vida por completo. "Sigo encargándome de mi padre y de mis hijas sola. La vida es complicada. No tengo reparo en admitir que necesité apoyo psicológico porque me distancié de todo... He vivido una etapa muy dura", confesó.

También explicó cómo estaba en cuanto a su situación laboral y económica. En este sentido, Chiqui no tiene inconveniente en admitir que está buscando empleo de manera activa. Tras la enfermedad de su madre, tomó una baja y luego dejó su puesto como comercial en un concesionario de automóviles. "Ahora estoy buscando trabajo porque ya me siento con fuerzas", nos explicó. "Quiero volver a la televisión. Ya estoy lista para regresar", afirmaba con determinación.

Actualmente, Almudena Martínez ha tomado un nuevo rumbo profesional alejado de la televisión. La exconcursante de reality ha sorprendido a muchos trabajando en un concesionario de coches, donde ha demostrado ser una destacada vendedora y ha logrado compaginar su vida laboral con sus obligaciones familiares. "Ahora me encuentro aquí, vendiendo coches", comentó en una entrevista con 'Socialité'. En lugar de quedarse inactiva, Chiqui ha probado diferentes caminos profesionales desde que dejó la televisión. Antes de trabajar como vendedora de coches, también desempeñó roles como cajera, reportera e incluso sexóloga. Su adaptabilidad y tenacidad le han permitido encontrar su sitio en cada nuevo desafío, demostrando ser una mujer que no se da por vencida con facilidad.

Actualmente, Almudena continúa disfrutando de su trabajo, donde ha demostrado ser una excelente vendedora, logrando cerrar la venta de un coche de lujo valorado en 60.000 euros. "Mi secreto es ser yo misma, muy amable", dice con orgullo sobre su éxito en esta nueva etapa profesional. Tanto sus compañeros como sus clientes la aprecian mucho, y su historia es una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan dificultades.