Terelu Campos, sobre Rocío Jurado: "Pensaba que lo tenía asimilado, pero me cuesta aún ver imágenes de ella"

Ha sido uno de los momentos más esperados de la noche de este pasado 11 de abril, Gloria Camila regresaba a la televisión para sentarse a hablar con De viernes. La hija de Rocío Jurado ha dado una de sus entrevistas más personales, al hablar sobre sus vínculos familiares y de los episodios más complicados que ha tenido que vivir.

Aunque Gloria Camila ha sido la protagonista absoluta de su entrevista, Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse al ver imágenes de archivo de la cantante de Señora y Como una ola. Es más, ha querido opinar sobre las palabras de la joven, quien sólo ha mostrado cariño por su progenitora.

“Siempre han sido unos niños muy queridos, sin lugar a duda. A mí me ha encogido un poquito el corazón escuchar a Gloria decir que ella tiene que estar más agradecida que su hermano, yo creo que no”, expresaba la comunicadora, quien ha recordado que la tonadillera era la columna vertebral de los Mohedano.

“Rocío era el pilar de esa familia, ella se va y todo empieza a desmoronarse, a hacer aguas por todos los lados. Rocío era una madre, muy madre. Y Gloria, gracias a Dios, ha podido sentir el amor y la dedicación de esa madre”, argumentaba.

En ese momento, la hija de María Teresa Campos no podía evitar emocionarse, confesando que aún le era complicado ver en pantalla a Rocío Jurado, dado que le hacía rememorar sentimientos.

Gloria Camila en 'De viernes'.

“Ella ya tenía menos actuaciones, no era como la etapa de su primera hija y pudo dedicarles más tiempo a los dos. A mí todavía me cuesta ver las imágenes, uno piensa que lo tiene todo asimilado y de pronto, cuando pasa el tiempo y lo ves, la imagino a ella”, compartía.

Campos no ha dudado tampoco en comprender a Gloria Camila y cómo tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre siendo apenas una niña. “Entiendo que esta niña pierde a su madre con 10 años y no entiende lo que pasa. La protegen, que es lo normal que hacen los padres”, razonaba.

Plató de 'De viernes'.

“Eso hizo la familia y tanto su madre como su padre, protegerlos de que no vivieran el sufrimiento del deterioro inevitable de Rocío y lo posterior”, agregaba sobre las vivencias de la hija de la tonadillera, quien recordaba cómo Rocío Jurado y Ortega Cano decidieron adoptarla también a ella, cuando sólo tenían pensado adoptar a un niño, su hermano José Fernando.

“La historia real es que iban en busca de un niño, pero cuando llegan al orfanato se enteran de que ese niño tiene una hermana pequeña con una diferencia de tres años y mis padres deciden que no nos van a separar, deciden que yo voy en el pack y que nos adoptan a los dos”, expresaba.

Terelu Campos en 'De viernes'.

“De hecho creo que tuve todavía mucha más suerte porque yo no estaba ni en su pensamiento. Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre, no podía pedir nada más”, continuaba.