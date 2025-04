Michelle Calvó ('Punto Nemo'): "Me hace muchísima ilusión cuando me paran por la calle por 'El Grand Prix"

Michelle Calvó es una de las protagonistas de Punto Nemo, la ambiciosa serie que estrenó Prime Video en España y Portugal el pasado 28 de marzo, y cuyos seis episodios tienen todos los ingredientes -thriller, acción, aventura y hasta ciencia ficción- para verla en maratón esta próxima Semana Santa. Su reparto incluye a rostros tan potentes como Alba Flores, Óscar Jaenada y Maxi Iglesias.

El argumento de esta ficción dirigida por Denis Rovira (La influencia) y que recuerda a Perdidos, parte de una expedición oceanográfica de un equipo de científicos y activistas climáticos a bordo de un buque de la Armada. Su objetivo es investigar la isla de plástico que se ubica en el Pacífico Sur. Sin embargo, todo se tuerce a raíz de una tormenta que les lleva al punto más recóndito del planeta: el punto nemo.

Este miércoles, por cierto, se supo que Punto Nemo será distribuida a nivel global por Mediterráneo Mediaset España Group, la filial de Mediaset España para la distribución, venta y producción de contenidos. La ficción, ahora mismo, se mantiene como lo más visto del catálogo de Prime Video.

"Me atrajo muchísimo que se arrojara luz sobre el conflicto de la contaminación y la parte real del humano que se cree dueño y señor del mundo enteroy de las especies que conviven con nosotros. También me pareció interesante las relaciones humanas", asegura la actriz en una entrevista concedida a BLUPER junto a su compañero, Eric Masip.

"De Punto Nemo me gustó todo, porque es un concepto de serie que me gusta: thriller, aventura... y la aventura de rodar, porque viendo el guion, ya sabía que no iba a ser fácil", dice el actor. Hijo de la leyenda del balonmano Enric Masip, desvela que Punto Nemo llegó en un momento de su vida en el que le apetecía hacer algo similar a Operación Marea Negra.

Michelle y Eric cuentan a este periódico que, antes de meterse en harina, hicieron una instrucción militar junto a Maxi Iglesias, pues los tres hacen de marines en la serie. "Estábamos muy comprometidos", señala ella de la experiencia que disfrutaron muchísimo. "Fue como si a un niño le encierras en un parque de atracciones. Tuvo su parte de dureza, pero nos lo pasamos muy bien".

Su implicación fue tal, que un día pensaban que les iban a despertar en mitad de la noche para salir a hacer el reconocimiento. "Nos dejamos todo preparado: botas, rifle... A las tres nos desvelamos, pero finalmente no ocurrió porque yo me tenía que levantar temprano. Ojalá lo hubieran hecho", narra Michelle, que prefiere reservarse la identidad de sus instructores: "Tendríamos que matarte si lo contáramos", bromea. "Son gente maravillosa", apunta Eric.

Michelle Calvó da vida a la sargento primero Itziar Cantera en 'Punto Nemo'.

Al hilo de la trama, los intérpretes recuerdan la vez que fueron todos unos supervivientes, en el más estricto sentido de la palabra. "Yo una vez casi me caigo del acantilado. Tenía 15 años y, de repente, resbalé con la gravilla. Me llego a caer y me muero. No hubiera sobrevivido", cuenta el actor conocido por salir en Élite y Veneno.

Michelle no estuvo a punto de morir, pero su relato también pone la piel de gallina. "Yo hice un programa de pruebas físicas y yo, si me entrego con algo físico, voy con todo", empieza contando de su paso por Esta noche gano yo, un concurso presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela y que se emitió en Telecinco hace tres veranos.

"Un tornillo sin protección me enganchó el pie, porque yo llevaba las típicas cangregreras. Casi lo pierdo, pero yo terminé mi prueba", dice Michelle, que de aquel susto guarda una cicatriz. "Pensaba que iba a llegar mucho más lejos y tuve que gestionar la frustración", confiesa.

A la televisión Michelle Calvó podría regresar como presentadora tras su paso por El Grand Prix. "Sí, han salido cosas", admite sin revelar más detalles. "Mi prioridad es ser actriz y los proyectos que me salgan de tele tienen que ir en sintonía conmigo. Si voy a sacrificar mi tiempo, tiene que ser para disfrutarlo".

Michelle Calvó junto a Ramón García y Cristinini en la vuelta de 'El Grand Prix' en 2023.

Algo que sí hizo al copresentar El Grand Prix junto a Ramón García y Cristinini. "Fue muy guay porque adquirí muchisimas herramientas, lo disfruté un montón. Me hace muchísima ilusión cuando me paran y me dicen que formo parte de los recuerdos de toda una familia, como en su momento el programa lo hizo conmigo y con mi abuelo", concluye.