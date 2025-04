María Verdoy, presentadora de TV: "Si alguien sabe de televisión es Carmen Alcayde, es intensa e histriónica"

La tensión que se vive en Cayos Cochinos no para de sorprender a los espectadores. Tan solo en la última gala de Supervivientes 2025 pudimos ver giros inesperados y nominaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Y no es para menos.

Las nominaciones no recayeron solo en los concursantes de Playa Furia y Playa Calma, sino también en los de Playa Misterio, donde cuatro exiliados tuvieron la oportunidad de influir en quien sería el superviviente expulsado. Tras una larga decisión, Gala Caldirola fue la expulsada de Cayos Cochinos.

Sin embargo, el nombre de la que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa no fue nombrado por los integrantes de Playa Misterio. Laura Cuevas, Álex Adróver, Carmen Alcayde y Montoya fueron los elegidos para conformar la lista de nominados.

Lo cierto es que el de Utrera y la valenciana no paran de ser noticia. Aunque ambos se llevan el protagonismo, la intensidad de la colaboradora de televisión no pasa desapercibida por los de Socialité.

"He visto series y películas, pero nunca me he encontrado con una actriz que interprete mejor que Carmen Alcayde. Ya lo dije la semana pasada cuando se salvó de la expulsión y se lanzó a Montoya. Para mí fue un dramatismo fuera de lo normal", sentenciaba Sofía Suescun ante las cámaras del programa de Telecinco.

Está claro que Carmen Alcayde es una persona que siente a flor de piel, así lo ha demostrado en más de una ocasión. Para los presentadores de Socialité, la actitud que ha tomado la valenciana da mucho de qué hablar. "Creo que está siendo un poco como Montoya, que lo siente y vive todo", añadía Antonio Santana al comentario de su compañera.

"Si alguien sabe de televisión es Alcayde. Es intensa e histriónica", recalcó por su parte María Verdoy. Tras expresar sus opiniones, tanto los presentadores como la colaboradora no perdieron ni un momento en centrarse en un tema más: la estrategia entre Carmen Alcayde y Montoya.

Los presentadores junto a Sofía Suescun, colaboradora del programa. 'Socialité'.

Desde que llegaron a Honduras, ambos supervivientes han forjado una relación única. Para ellos es evidente: "Aquí está clara la estrategia. La 'c' y la 'm' están destinadas a estar unidas siempre por la nominación", confesaba el de Utrera durante la última emisión de Supervivientes 2025.

"Están preparando la nominación. Yo lo entiendo. No querrán salir expulsados y estar en la palestra. Qué mejor forma de aliarse e ir pasando a sus compañeros, que estar juntos, saben que tienen ese poder porque se han estado salvando", confesó Sofía Suescun.

A la conversación se unió Antonio Santana con un mensaje muy contundente: "Creo que uno puede hacer estrategia porque con tal de que no te nominen a ti...", añadió, expresando su opinión sobre el tema.

"Fíjate que si tenemos que valorar algo es que están haciendo estrategia, pero delante de las cámaras y no están hablando por lo bajini cuando no las hay y eso se valora", puntualizó María Verdoy, dando así por finalizado el tema en Socialité.