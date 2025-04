Isis, invitada de ‘El diario de Jorge’: “He tratado muy mal a mi madre, la verdad, y no se lo merece”

“Discusiones, insultos, patadas en las puertas. Ese es el día a día de Isis y su madre, y no pueden seguir así”. De esta manera introducía Jorge Javier Vázquez uno de los casos que se han tratado este viernes en El diario de Jorge, el talk show que conduce el catalán y que en los últimos días está dando alegrías a Telecinco en cuestión de audiencias.

Isis entró al plató. Y Jorge comenzó la charla preguntando si esas escenas ocurren con mucha frecuencia en su hogar. “Un poquito sí”, admitía la invitada, aunque quiso aclarar que no siempre había sido así.

Jorge Javier sabe bien cómo ganarse el cariño de los invitados, y consiguió que Isis se abriera en canal con él. Así, la joven andaluza contó que de pequeña era muy buena, muy estudiosa y que siempre hacía caso. Pero que a los ocho años su padre cayó enfermo, “se quedó minusválido”, y que su madre tenía que prestarle más atención. Por eso, “me sentía más sola, no me sentía querida”.

La familia vivía en Motril, pero se trasladaron a Málaga, y ahí “me empecé a distanciar de mis padres”, contaba Isis. “Sentía que en la casa sobraba. Sentía que no tenía atención, porque mi padre estando malito, mi madre le tenía que prestar más atención. Yo siempre estaba en la calle para evitar los problemas”, relataba. Por ello, hace ya una década empezó a salir más de fiesta y rodearse de gente que no debía.

“Durante bastante tiempo estuviste haciendo sufrir a tu madre”, insistía entonces Jorge Javier Vázquez. E Isis le daba la razón. Y habló de discusiones, de peleas, que le chillaba. Que le pedía sacar al perro y ella no lo hacía porque sus amigas le esperaban. “A lo mejor quería algo, no lo tenía, y me mosqueaba, empezaba a chillar, a pegar patadas a los muebles. Y quiero pedir perdón a mi madre”, exponía, sobre su intención de ir al programa.

Tras una pausa publicitaria, Vázquez preguntó a la invitada qué era lo más fuerte que podía haber pasado en su casa. “Faltarle respeto, insultarla. Tengo 27 años, y necesito que mi madre esté bien ya, y yo voy a cambiar”, se proponía. “Me enfado con cualquier cosa, es mi problema. Me han dado mucho cariño pero necesitaba más, me sentía muy sola”, seguía contando. Y reconocía Isis: “La he tratado muy mal, la verdad, y no se lo merece”.

Poco después entraba en el plató Toñi, la madre de Isis, quien definió su vida como “rutinaria”. Y contó cómo su marido quedó discapacitado, “y nos debemos a su rutina, se levanta, se toma sus pastillas, si está bien va a su silla de ruedas. Podemos hacer muy pocas cosas, excepto los días que está bien de verdad”, relataba.

Jorge le preguntó por si tenía hijos y le ayudaban. “Tengo dos hijos. El mayor que está casado, Alejandro, para comértelo con patatas”. Y Jorge preguntó por el segundo hijo. “Isis, mi hija, que vive conmigo ahora. Es para comérsela con patatas, con huevos, con la chuleta”, bromeaba, dejando claro el amor a su hija.

Toñi, la madre de Isis, en 'El diario de Jorge'.

“Qué cauta estás siendo”, deslizaba el presentador. “Qué voy a decir, es mi hija”, se resignaba la invitada. “Ella no tiene la culpa. Cuando mi marido empezó con la enfermedad ella tenía 10 añitos. Me tenía que repartir con mi marido, la casa. Hay cosas que no he podido hacer con ella. La quiero mucho”, aseguraba.

“¿Ella te quiere?”, le preguntó Jorge. “Todos los días me lo dice, todos los días me abraza, menos cuando se le cruza…”, respondía Toñi. “Los fuegos artificiales, durito”, apostillaba el presentador. La andaluza confesaba que siempre esperó que la edad lo arreglase todo. “Ya va por 27. Lo que tengo es muchas ganas de que se eche novia y viva su viva feliz”, deseaba.

Isis salió a dar una sorpresa a su madre, y le pidió perdón por su comportamiento y por cómo la ha tratado. “Tengo 27 años para estar con tonterías. Necesito centrarme ya un poquito, dejar amistades que no me convienen a un lado, ayudarte y centrarme en ti y en estar contigo”, le proponía. “Es muy bonito, pero el día a día está ahí”, le aclaraba su madre, dando a entender que le queda a las dos mucho camino por recorrer juntas.